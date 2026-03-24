الإمارات.. حصر الطلبة المتواجدين خارج الدولة لضمان استمرارية تعليمهم

باشرت مدارس حكومية وخاصة تنفيذ إجراءات تنظيمية لحصر الطلبة المتواجدين خارج الدولة، في خطوة تستهدف تعزيز متابعة أوضاعهم التعليمية وضمان استمرارهم في تلقي التعليم وفق خطط مرنة ومنظمة، وجاءت هذه الخطوة ضمن توجهات تنظيمية تهدف إلى توفير بيانات دقيقة تسهم في دعم اتخاذ القرارات التربوية المناسبة، بما يحافظ على استقرار العملية التعليمية ويضمن عدم تأثر الطلبة بمسارهم الدراسي.

وأكدت إدارات مدرسية أن عملية الحصر تتم من خلال نماذج إلكترونية مخصصة، جرى تعميمها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بهدف تحديد أماكن تواجد الطلبة خارج الدولة، ومتابعة مدى قدرتهم على الالتحاق بالتعلم المباشر أو الاستفادة من بدائل التعليم الرقمية، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية المدارس للتعامل مع مختلف الظروف التي قد تؤثر في انتظام الطلبة دراسياً.

وأشارت المدارس إلى أن توفير قاعدة بيانات محدثة حول الطلبة المتواجدين خارج الدولة يسهم في تنظيم الجداول الدراسية الإلكترونية، وتحديد آليات تقديم الحصص التفاعلية والمواد التعليمية الداعمة، إضافة إلى وضع خطط متابعة فردية تراعي الفروق الزمنية أو التحديات التقنية التي قد تواجه بعض الطلبة، كما تساعد هذه البيانات في تطوير أساليب التقييم المستمر بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

وبينت الادارات أن هذه الخطوة تعكس حرصهم على تعزيز استمرارية التعليم في مختلف الظروف، من خلال توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تقديم المحتوى الدراسي ومتابعة التفاعل الأكاديمي، مؤكدة انها تعمل على توفير بيئات تعليمية مرنة تدعم الطلبة أينما كانوا، مع المحافظة على جودة المخرجات التعليمية ومستوى التحصيل العلمي.

كما أوضحت أن حصر الطلبة خارج الدولة يسهم في تعزيز التنسيق بين الهيئات التعليمية المختلفة، ويساعد على التخطيط المسبق للسيناريوهات المحتملة المرتبطة بالحضور الدراسي أو التعلم عن بُعد، بما يضمن انسيابية العملية التعليمية وعدم حدوث فجوات في متابعة المناهج الدراسية، ويأتي ذلك في إطار جهود متواصلة لتطوير منظومة التعليم وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستجابة للمتغيرات.

وأكدت المدارس أن استمرارية التعليم تمثل أولوية رئيسية، مشيرة إلى أن الخطط التنظيمية المعتمدة تركز على دعم الطلبة أكاديمياً ونفسياً، وتوفير قنوات تواصل تعليمية تفاعلية تسهم في تعزيز اندماجهم في العملية التعليمية، كما شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات المعتمدة لضمان تحقيق أفضل النتائج التعليمية، بما يعكس التزام المؤسسات التربوية بتقديم تعليم مستدام ومتطور يواكب المتطلبات المستقبلية.