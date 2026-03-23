دبي.. فرق ميدانية متخصصة وآليات متقدمة للتعامل مع تجمعات الأمطار





تعمل المنظومة التشغيلية المتكاملة في بلدية دبي للاستجابة الفورية على مدار الساعة لبلاغات تجمعات المياه والحالات الطارئة في مختلف المناطق، حيث تقوم فرق البلدية التشغيلية والميدانية التي تضم 653 مهندساً وإدارياً، و3004 مشرفين وعمال، بالعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة، مع التركيز على الشوارع الرئيسية والمواقع التي شهدت تجمعات مائية خلال الحالة المطرية.

وتتضمن المنظومة التي تتعامل مع تعاملها مع الحالة المطرية في الإمارة والحالات الطارئة 276 مضخة ثابتة، و37 مضخة متحركة، و220 صهريجاً، إضافة إلى 290 آلية ثقيلة و168 مركبة خفيفة وسيارات دفع رباعي، وتم تفعيل خطة الاستجابة الشاملة لتصريف مياه الأمطار، والتي ترتكز على تعزيز كفاءة البنية التحتية المرتبطة بشبكة التصريف، وتنفيذ أعمال صيانة وتنظيف مستمرة لمصارف مياه الأمطار والبحيرات التجميعية، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للشبكة، والحد من تجمعات المياه.

وتحرص البلدية على التعامل الحالة المطرية وفق نهج استباقي وخطة متكاملة تشمل جاهزية البنية التحتية واستمرارية الخدمات، وتعزز سرعة الاستجابة للبلاغات المرتبطة بالحالة الجوية المطيرة، والحد من تأثيراتها على استمرارية الأعمال والحياة اليومية في الإمارة انطلاقاً من التزامنا الراسخ بوضع أمان وسلامة أفراد المجتمع على مقدمة أولوياتها.

‏وتهيب بلدية دبي الجمهور بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية، والإبلاغ عن أي حالات طارئة مرتبطة بالحالة المطرية عبر تطبيق بلدية دبي، أو الاتصال على الرقم 800900، أو من خلال خدمة الواتساب "فارس"، وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.