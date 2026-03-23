"إقامة دبي": الحركة في المطارات تسير بشكل طبيعي

أكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إنه على الرغم من الأزمة التي تمر بها دولة الإمارات ودول المنطقة نتيجة الإعتداءات الإيرانية السافرة، إلا أن فرق العمل في مطار دبي واصلت أداء مهامها بكامل طاقتها خلال الظروف الاستثنائية، دون أن يطرأ أي تغيير يذكر على مستوى الجاهزية أو جودة الخدمات، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي إشكالات تذكر مع أي مسافر خلال هذه الفترة.

وأوضح أن ردود أفعال المسافرين كانت تثلج الصدر، حيث أبدوا تفهماً كبيراً للتغييرات التي طرأت على مواعيد الرحلات، بل وتعاونوا بروح إيجابية، في ظل التزام شركات الطيران، وعلى رأسها طيران الإمارات، بجداول تشغيل منظمة وفق خطط الطيران المدني.

وأوضح أن الموظفين تواجدوا في مواقعهم سواء في مراكز تقديم الخدمات أو عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، مشيراً إلى أن الحركة في المطارات استمرت بشكل طبيعي، رغم انخفاض أعداد المسافرين مقارنة بالفترات الاعتيادية.

وأشار المري خلال تصريحات إعلامية إلى أن أكثر ما يبعث على الارتياح هو مستوى الوعي والانضباط الذي أظهره المقيمون والزوار، حيث سادت أجواء من الهدوء والطمأنينة، دون استعجال أو انزعاج، ما ساهم في تسهيل الإجراءات وعدم مواجهة أي صعوبات تذكر في التعامل مع الأعداد الموجودة.

وبين أن دولة الإمارات حرصت على ترسيخ نهجها الإنساني، حيث تم التعامل مع المواطن والمقيم على قدم المساواة، وسمحت بعودة المقيمين حتى في حال انتهاء إقاماتهم، إضافة إلى استثناء بعض المخالفين لقانون الإقامة لتمكينهم من المغادرة بسهولة ويسر.

وأكد المري أن ما تحقق هو ثمرة منظومة عمل متكاملة في مطارات دبي، تضم جميع الجهات المعنية، من الطيران المدني إلى شرطة دبي وسائر الشركاء، مشدداً على أن هذا التناغم ليس وليد اللحظة، بل نتيجة عمل مؤسسي مستمر يظهر بوضوح خصوصاً في أوقات الأزمات.

وأكد أن التوجيهات في دولة الإمارات واضحة في تسهيل الإجراءات لجميع الأفراد، سواء داخل الدولة أو خارجها، وأن الإنسان يأتي في صدارة الأولويات، باعتباره محور الاهتمام، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً.

وأشار المري إلى أن رسائل الشكر وعبارات التقدير من المسافرين، والعبارات التي كتبت على اللوحات، تعكس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، وتؤكد نجاح التجربة الإماراتية في إدارة هذه الظروف الاستثنائية بكفاءة وإنسانية عالية، مع الاستمرار في تقديم خدمات متميزة خلال المرحلة المقبل.