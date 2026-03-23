إعفاء مستخدمي المواقف في الشارقة من الرسوم بسبب الأحوال الجوية

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة في الإمارة من الرسوم اليوم، وذلك نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة، وحرصاً على تسهيل حركة السكان والزوار وتعزيز سلامتهم.

وأوضحت البلدية أن القرار يشمل جميع المواقف العامة في إمارة الشارقة، بما فيها المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والمبيّنة باللوحات الإرشادية الزرقاء.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف العمل بنظام الرسوم لاحقاً، وفقاً لتطورات الحالة الجوية، داعية الجمهور إلى متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية، والالتزام بإرشادات السلامة خلال هذه الفترة.