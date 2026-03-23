جاهزية كاملة لمواجهة المنخفض الجوي في رأس الخيمة

كشفت لجنة طوارئ الأمطار في دائرة الخدمات العامة بإمارة رأس الخيمة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع، مؤكدة وصول نسبة جاهزية أصول تصريف مياه الأمطار إلى 100%، في إطار خطة استباقية تهدف إلى الحد من آثار التقلبات الجوية وضمان سلامة المجتمع.

وشهدت رأس الخيمة، اليوم، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، شملت مختلف مناطق الإمارة، فيما تركزت غزارتها في المناطق الجنوبية، حيث جرت الأودية والشعاب الجبلية والتي تركزت بالمناطق الجنوبية، ولا تزال السحب الكثيفة تغطي سماء الإمارة بما يبشر بهطول المزيد من امطار الخير.