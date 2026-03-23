Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

جاهزية كاملة لمواجهة المنخفض الجوي في رأس الخيمة

undefined's profile picture

أحمد أبو الفتوح

رأس الخيمة

كشفت لجنة طوارئ الأمطار في دائرة الخدمات العامة بإمارة رأس الخيمة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع، مؤكدة وصول نسبة جاهزية أصول تصريف مياه الأمطار إلى 100%، في إطار خطة استباقية تهدف إلى الحد من آثار التقلبات الجوية وضمان سلامة المجتمع.

وشهدت رأس الخيمة، اليوم، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، شملت مختلف مناطق الإمارة، فيما تركزت غزارتها في المناطق الجنوبية، حيث جرت الأودية والشعاب الجبلية والتي تركزت بالمناطق الجنوبية، ولا تزال السحب الكثيفة تغطي سماء الإمارة بما يبشر بهطول المزيد من امطار الخير.