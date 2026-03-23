بلدية الفجيرة ترفع جاهزيتها وتوزع فرق سحب المياه لمواجهة الأمطار

أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة ان البلدية تعمل وفق خطة طوارئ شاملة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي، حيث تم رفع مستوى الجاهزية إلى الحد الأقصى، وتوزيع الفرق الميدانية والآليات في مختلف مناطق الإمارة، مع تشغيل المضخات وتوفير معدات الشفط وآليات سحب مياه الأمطار في الأحياء السكنية والمناطق المنخفضة، لضمان سرعة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن الفرق المختصة تعمل على مدار الساعة وتتابع تطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، مؤكداً جاهزية البلدية للتدخل الفوري والاستجابة لأي بلاغات ترد من الجمهور بالتعاون مع الجهات المعنية.