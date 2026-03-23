إغلاق حدائق الشارقة ومراكز اللياقة الطبية مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إغلاق جميع حدائق المدينة بشكل فوري، وذلك نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية، وحرصا على سلامة أفراد المجتمع، على أن يستمر الإغلاق إلى حين تحسّن الحالة الجوية واستقرارها.

وأكدت البلدية أنها تتطلع إلى استقبال الزوار مجددا فور عودة الأوضاع إلى طبيعتها، داعية الجمهور إلى الالتزام بالإرشادات حفاظًا على السلامة العامة.

وفي السياق ذاته، تقرر إغلاق جميع مراكز اللياقة الطبية في الشارقة، اليوم الاثنين 23 مارس 2026، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل التقلبات الجوية.

وأشارت البلدية إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بإعادة فتح الحدائق واستئناف العمل في المراكز عبر القنوات الرسمية.