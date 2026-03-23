"طرق دبي" تدعو السائقين إلى اتباع إرشادات القيادة الآمنة في الأجواء الماطرة

حثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السائقين على الالتزام بإجراءات السلامة أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، مؤكدة أهمية اتباع ممارسات القيادة الآمنة لحماية السائقين والركاب وضمان السلامة على الطرق.

وأوضحت الهيئة أن الاستعداد يبدأ قبل الانطلاق، من خلال التأكد من صلاحية المكابح والإطارات والمصابيح الأمامية، وفحص مستوى سائل تنظيف الزجاج، والتأكد من كفاءة ماسحات المطر ونظافة النوافذ والمرايا لضمان وضوح الرؤية.

وشددت على ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين مركبتك والمركبات الاخرى، ومراقبة السرعة والالتزام بالحدود المحددة، مع تخفيف السرعة تدريجياً عند الحاجة، وتجنب التجاوز أو محاولة الابتعاد بسرعة عن المركبات الأخرى، نظراً لأن الطرق المبتلة تقلل من كفاءة المكابح وتزيد من احتمالية الانزلاق.

كما أكدت أهمية الالتزام بالإشارات المرورية وعدم الانطلاق بسرعة عند الضوء الأخضر، والانتباه للإشارات التحذيرية، خصوصاً قبل الأنفاق ومناطق تجمع المياه، لما توفره من معلومات مهمة عن حالة الطريق.

ونصحت باستخدام الأضواء الأمامية ومصابيح الضباب عند الحاجة، وتجنب استخدام الأضواء العالية بسبب انعكاسها في الأجواء الضبابية، وعدم استخدام الإشارات الرباعية إلا في الحالات الطارئة.

ودعت إلى التحلي بالصبر وتخصيص وقت إضافي للرحلة، والابتعاد عن تجمعات المياه أو عبورها بحذر شديد، مع الانتباه إلى صعوبة تقدير عمقها واحتمالية جرف المركبات حتى عند مستويات منخفضة، ويفضل اختيار طرق بديلة عند الشك.

كما حذرت من التوقف على الطريق أو بالقرب من مسارات السير، والانتباه بشكل خاص عند التقاطعات بسبب اختلاط الزيوت بالمياه، والبقاء في نفس المسار داخل الأنفاق عند ضعف الرؤية أو وجود مياه، إضافة إلى اختبار الفرامل بسرعة منخفضة بعد المرور بمياه أو طرق مبللة عند توفر الأمان لضمان استعادة كفاءتها.