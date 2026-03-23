الإمارات.. تعليمات مهمة من "الداخلية" بشأن الحالة الجوية

دعت وزارة الداخلية أفراد المجتمع إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الرسمية، في ظل استمرار الحالة الجوية وتقلبات الطقس المصحوبة برياح شديدة في عدد من مناطق الإمارات.

وأكدت الوزارة أن السلامة العامة تأتي في مقدمة الأولويات، مشددة على أهمية الالتزام بإجراءات القيادة الآمنة، وذلك من خلال خفض السرعة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والقيادة فقط عند الضرورة، مع التحلي بالهدوء والحذر أثناء التنقل.

كما دعت إلى الحد من الخروج إلا في الحالات الضرورية، وتجنب التنقل خلال فترات الرياح الشديدة، مع ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للسلامة الشخصية وسلامة الآخرين.

وفيما يتعلق بالمناطق المفتوحة، شددت الوزارة على ضرورة تجنب الاقتراب من الأودية ومجاري السيول، ومنع ارتياد البحر خلال هذه الظروف الجوية، إضافة إلى تجنب مناطق تجمعات المياه لما قد تشكله من مخاطر.

وحثت وزارة الداخلية على متابعة الأخبار من خلال المصادر الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الدقيقة، بما يسهم في الحفاظ على الوعي المجتمعي.

وفي إطار السلامة المنزلية، دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، وتأمين الشرفات والأسطح، وإزالة المواد الخطرة من الساحات الخارجية، حفاظاً على سلامة الأفراد والممتلكات.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أن السلامة مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع.