1200 كادر و140 مضخة لضمان سرعة الاستجابة لتداعيات الحالة الجوية في الشارقة

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن استعداداتها الكاملة وجاهزية فرق عملها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة وما يصاحبها من أمطار الخير، مؤكدة اعتماد خطط استباقية شاملة تضمن كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لمختلف حالات الطوارئ في جميع مناطق المدينة.

وأوضحت البلدية أن اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، بالتعاون مع اللجان الميدانية التابعة لها، وضعت منظومة عمل متكاملة ترتكز على التنسيق الفوري والتدخل السريع، بما يعزز من انسيابية الحركة ويحافظ على سلامة السكان والممتلكات.

وفي إطار هذه الجاهزية، خصصت البلدية كادراً ميدانياً متكاملاً يضم 1200 موظف من مهندسين وفنيين ومراقبين وفرق مساندة، يعملون ضمن منظومة موحدة للتعامل مع الحالة الجوية بكفاءة واحترافية عالية.

كما وفرت 180 صهريجاً و140 مضخة ذات قدرة سحب عالية، إلى جانب 6 مركبات سد حديثة ومتطورة، و20 آلية لقطر المركبات المتعطلة، فضلاً عن إنشاء 67 حوضاً لتجميع مياه الأمطار فور سحبها من الشوارع والطرق.

وأكدت البلدية رفع جاهزية مركز الاتصال على الرقم 993، لاستقبال بلاغات وملاحظات الجمهور على مدار الساعة، والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن تعزيز سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمات المقدمة خلال الظروف الجوية.