تسجيل 8 آلاف حيوان أليف عبر منصة «تم»

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي تسجيل نحو 8 آلاف حيوان أليف عبر منصة «تم»، في إطار جهودها لتنظيم ملكية الحيوانات الأليفة وتعزيز معايير الرفق بالحيوان في الإمارة، مشيرة في الوقت نفسه إلى تنفيذ 6582 حملة تفتيشية على محال بيع الحيوانات الأليفة في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى الالتزام بقرار إلزامية تسجيل الكلاب والقطط، الذي دخل حيز التنفيذ خلال فبراير الماضي، مؤكدة أن التسجيل يعد متطلباً قانونياً يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للحيوانات الأليفة.

وأوضحت أن عملية التسجيل متاحة مجاناً، ويمكن إنجازها بسهولة عبر أي عيادة بيطرية مرخصة. وشددت الدائرة على أهمية الالتزام بالتسجيل لتجنب الغرامات، حيث تبلغ غرامة عدم التسجيل 1000 درهم، فيما تصل غرامة عدم تجديد التسجيل إلى 500 درهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الامتثال للقوانين المنظمة لملكية الحيوانات الأليفة.

وأكدت أن العيادات البيطرية تلعب دوراً محورياً في إنجاح هذه المبادرة، من خلال تسجيل الحيوانات وحجز المواعيد، إضافة إلى تمكين المنشآت من نقل ملكية الحيوانات إلى مالكين جدد، بما يضمن دقة البيانات وسلامة الإجراءات القانونية.

وبينت الدائرة أن المبادرة تركز على مختلف جوانب رعاية الحيوانات، بما في ذلك الالتزام بالتطعيمات السنوية، وتركيب الشرائح الإلكترونية، وإجراء الفحوص البيطرية الدورية، وهي عناصر أساسية للحفاظ على صحة الحيوانات وسلامتها.

وأكدت أن تنفيذ خدمات «ملكية الحيوان» يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مسؤولية تملك الحيوانات الأليفة في أبوظبي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أماناً وصحة للحيوانات الأليفة وأصحابها.