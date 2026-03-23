لجنة «الأمن الداخلي» تبحث جاهزية التعامل مع التحديات الراهنة والحالة الجوية

بلدية دبي.. منظومة تشغيلية مدعومة بـ 276 مضخة ثابتة و37 متحركة و220 صهريجاً

عقدت اللجنة العليا للأمن الداخلي اجتماعاً برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، لمتابعة مستوى الجاهزية الوطنية وتعزيز الاستعداد للتعامل مع مختلف التحديات الراهنة، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز كفاءة المنظومة الأمنية المتكاملة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، مستجدات الحالة الجوية، والوقوف على الجاهزية والاستعداد، ومستوى التنسيق الميداني بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمختلف الأحداث.

كما اطلعت اللجنة على الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الأوضاع الراهنة والحالة الجوية، مؤكدة أن سلامة أفراد المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات تأتي في مقدمة الأولويات، داعية الجمهور إلى الالتزام بمعايير وإرشادات الأمن والسلامة، والتقيد بتعليمات الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

طقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة، حتى 27 مارس الجاري، بحالة جوية تتخللها أمطار متفاوتة الشدة، تهطل على فترات متباعدة وتشمل مناطق عدة من الدولة.

وأوضح المركز في بيان حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشيطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون حركتها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم في الساعة.

خطط

في الأثناء، وضعت بلدية دبي خططاً استباقية، ومنظومة تشغيلية متكاملة للاستجابة الفورية على مدار الساعة لبلاغات تجمعات المياه والحالات الطارئة في مختلف المناطق، حيث تتابع فرقها الميدانية والمتخصصة تعاملها مع الحالة المطرية في الإمارة.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص البلدية على تعزيز مرونة المدينة وقدرتها على مواجهة مختلف الظروف الجوية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والأمان لجميع السكان، ويحافظ على استمرارية الحياة اليومية دون تأثر، ويرسخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة تضع سلامة وراحة سكانها في صميم أولوياتها.

وأكدت البلدية أن منظومة التشغيل مدعومة بنحو 276 مضخة ثابتة، و37 مضخة متحركة، و220 صهريجاً، إلى جانب 290 آلية ثقيلة و126 مركبة خفيفة، مشيرةً إلى أنها قامت بتفعيل خطة الاستجابة الشاملة لتصريف مياه الأمطار، والتي ترتكز على تعزيز كفاءة البنية التحتية المرتبطة بشبكة التصريف، وتنفيذ أعمال صيانة وتنظيف مستمرة لمصارف مياه الأمطار والبحيرات التجميعية، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للشبكة، والحد من تجمعات المياه.

فرق ميدانية

وأوضحت البلدية أن فرقها التشغيلية والميدانية التي تضم أكثر من 2800 مشرف وعامل، إلى جانب كوادر فنية وإدارية، تواصل العمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة، مع التركيز على الشوارع الرئيسية والمواقع التي شهدت تجمعات مائية خلال الحالة المطرية.

وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، ورئيس فريق تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي: «تعمل بلدية دبي وفق نهج استباقي ومنظومة تشغيلية متكاملة تضمن جاهزية البنية التحتية واستمرارية الخدمات، وتعزز سرعة الاستجابة للبلاغات المرتبطة بالحالة الجوية المطيرة، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بوضع أمان وسلامة أفراد المجتمع على رأس الأولويات».

وأضاف: «أسهمت الجاهزية المسبقة والتنسيق مع الجهات المعنية في تعزيز التعامل الفعال مع الحالة المطرية، والحد من تأثيراتها على استمرارية الأعمال والحياة اليومية في الإمارة».

جهود مستمرة

وتواصل بلدية دبي متابعة مؤشرات الطقس والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز كفاءة الجاهزية التشغيلية والتعامل مع أي حالات مطرية محتملة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم استمرارية الخدمات، ويحافظ على سلامة المجتمع وجودة الحياة في الإمارة. ‏

وناشدت بلدية دبي الجمهور من مختلف فئات المجتمع ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية، والإبلاغ عن أي حالات طارئة مرتبطة بالحالة المطرية عبر تطبيق بلدية دبي، أو الاتصال على الرقم 800900، أو من خلال خدمة الواتساب «فارس»، وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.