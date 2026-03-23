جودة الهواء في الإمارات.. أولوية استراتيجية لتعزيز الحياة الصحية والاستدامة

تتصدر جودة الهواء في الدولة مكانة متقدمة ضمن أولويات العمل الحكومي، نظراً لدورها المباشر في تعزيز صحة المجتمع ودعم مسارات التنمية المستدامة، حيث أُدرجت جودة الهواء كمؤشر أداء رئيسي في أجندة العمل الحكومي ضمن «رؤية الإمارات 2031»، كما حظيت بأهمية خاصة في «مئوية الإمارات 2071»، التي تركز على تحسين جودة الحياة وبناء اقتصاد مستدام، وبالإضافة إلى ذلك تم اعتماد جودة الهواء كإحدى الأولويات الثماني للسياسة العامة للبيئة الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة.

رصد لحظي

ونظراً لأهمية جودة الهواء في صحة المجتمع أطلقت الوزارة مؤشر جودة هواء الإمارات عبر تطبيقها، ليتيح للجمهور متابعة حالة الهواء في مختلف مناطق الدولة بشكل آني، ويعتمد المؤشر على تقنيات متقدمة تشمل تحليل بيانات الأقمار الصناعية، ما يتيح رصداً لحظياً ودقيقاً لمستويات جودة الهواء، إلى جانب تقديم توقعات لحالة الهواء لمدة تصل إلى ثلاثة أيام متتالية.

ويعتمد النظام على خوارزميات متطورة تم تصميمها خصيصاً للتنبؤ بجودة الهواء ومستويات الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، وهي من أكثر الملوثات تأثيراً في صحة الإنسان، كما يهدف المؤشر إلى توعية أفراد المجتمع بمستوى نقاء الهواء المحيط بهم، وشرح الدلالات الصحية لكل مستوى من مستويات الجودة، سواء من حيث الهواء النقي أو مستويات التلوث المختلفة وتأثيراتها المحتملة في الصحة العامة.

شبكة وطنية

ويستند حساب مؤشر جودة الهواء في الدولة إلى قياس 5 ملوثات رئيسية، تشمل ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، وأول أكسيد الكربون (CO)، والأوزون الأرضي (O3)، وثاني أكسيد الكبريت (SO2)، إضافة إلى الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 10 ميكرونات (PM10)، وهي الملوثات الأكثر ارتباطاً بتدهور جودة الهواء وتأثيراتها الصحية والبيئية.

ولضمان دقة البيانات وشموليتها، تعتمد الدولة على شبكة وطنية متكاملة تضم 56 محطة لرصد جودة الهواء موزعة في مختلف إمارات الدولة، ويقع العدد الأكبر منها في إمارة أبوظبي بواقع 20 محطة، تليها إمارة دبي بـ14 محطة، ثم إمارة عجمان بـ7 محطات، تليها إمارة الفجيرة بـ6 محطات، ثم إمارة رأس الخيمة بـ4 محطات، فيما تضم إمارة الشارقة 3 محطات، وأم القيوين محطتين.

وتتوزع هذه المحطات على أربع مناطق رئيسية لضمان شمولية الرصد البيئي، حيث تستحوذ المناطق السكنية على النسبة الأكبر، بواقع 56 % من إجمالي المحطات، بهدف مراقبة جودة الهواء في المناطق المأهولة بالسكان، بينما تمثل المناطق القريبة من الطرق نحو 23 % لرصد تأثير حركة المرور والانبعاثات المرورية، كما تشكل المناطق الصناعية والتجارية ما يقارب 14 % من إجمالي المحطات، فيما تتوزع النسبة المتبقية على مناطق أخرى مختلفة في الدولة.