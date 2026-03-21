إرشادات للقيادة الآمنة خلال الأمطار وتقلبات الطقس

في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها دولة الإمارات، وما يصاحبها من أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة، إضافة إلى الرعد والبرق وتساقط البرد أحياناً، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، دعت شرطة دبي الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية، بما يضمن سلامة الجميع ويحد من المخاطر المحتملة.

وأكدت على أهمية اتباع إرشادات القيادة الآمنة خلال هطول الأمطار، والتي تتطلب قدراً عالياً من الحذر والانتباه، مع توقع أخطاء الآخرين والالتزام بإجراءات السلامة المرورية.

وتضمنت الإرشادات ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتأكد من سلامة الإطارات ومسّاحات الزجاج وأنظمة الإضاءة، إضافة إلى تخفيف السرعة أثناء القيادة على الطرق المبتلة، وتجنب الفرملة المفاجئة، والحذر الشديد عند الاقتراب من المنعطفات.

كما شددت على الابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ خلال هذه الظروف الجوية.

ودعت الجهات المختصة إلى متابعة مستجدات الطقس عبر القنوات والمصادر الرسمية فقط.

وفي حال الطوارئ، يمكن التواصل على رقم 999، بينما خصص الرقم 901 للحالات غير الطارئة.