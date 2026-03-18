«كسوة العيد» تبهج 31 فتاة ضمن مبادرة «نسائم رمضان» لـ«نسائية دبي»

أطلقت إدارة الفعاليات الدينية والثقافية في جمعية النهضة النسائية بدبي برنامج «كسوة العيد» ضمن مبادرة «نسائم رمضان»، في خطوة إنسانية تستهدف إدخال البهجة إلى قلوب الفتيات وتعزيز قيم التكافل المجتمعي، حيث استفادت من البرنامج 31 فتاة.

وأكدت الدكتورة عائشة المغربي، مديرة إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، أن المبادرة تأتي انسجاماً مع «عام الأسرة»، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات في ترسيخ قيم التراحم والتلاحم، وترجمة لأهداف جمعية النهضة النسائية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، الذي يمثل موسماً للعطاء والعمل الخيري، وعيد الفطر السعيد، باعتباره مناسبة تعزز مشاعر الفرح والتقارب بين أفراد المجتمع.

وأوضحت، أن برنامج «كسوة العيد» يتجاوز كونه دعماً مادياً، ليحمل أبعاداً تربوية وإنسانية، حيث يسهم في ترسيخ قيم نبيلة في نفوس النشء، من خلال إشراكهم في أجواء العطاء، وتعزيز شعورهم بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع، بما يساعد على تنشئة جيل واعٍ بقيم التضامن والمسؤولية، لافتة إلى أن هذه المبادرات تعكس حرص الجمعية على دعم الفئات المستحقة وإدخال السرور إلى نفوسهم.

وأضافت: إن مبادرة «نسائم رمضان» تندرج ضمن سلسلة من البرامج المجتمعية التي تنفذها الجمعية سنوياً، وتستهدف نشر ثقافة العمل الإنساني، وتوسيع دائرة المستفيدين من المبادرات الخيرية، بما يواكب توجهات الدولة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ التماسك المجتمعي.

وقالت: إن البرنامج شهد أجواء مفعمة بالفرح، حيث عبرت الفتيات وأسرهن عن سعادتهن بهذه المبادرة التي أسهمت في رسم البسمة على وجوههن مع قرب حلول عيد الفطر، في صورة تعكس الأثر الإنساني العميق لمثل هذه المبادرات في المجتمع.

وأكدت استمرار الجمعية في إطلاق مبادرات نوعية تسهم في ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز جودة الحياة في المجتمع دعماً لأجندة دبي الاجتماعية الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية.