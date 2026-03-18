«نسائية دبي» تواكب التحول الرقمي بتقويم تفاعلي يعزز التلاحم الأسري

أكدت الدكتورة عائشة المغربي، مديرة إدارة الفعاليات الدينية والثقافية في جمعية النهضة النسائية بدبي، أن الجمعية أطلقت التقويم الرمضاني وتقويم عيد الفطر لهذا العام بحلة رقمية تفاعلية مبتكرة، في خطوة تعكس مواكبتها للتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في نشر القيم الإيمانية وتعزيز الروابط المجتمعية والأسرية.

وأوضحت، أن التقويم الجديد يقدم محتوى دينياً يومياً متجدداً يسهم في إحياء الأجواء الروحانية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، ويشجع أفراد الأسرة على قضاء أوقات نوعية معاً في العبادات والأنشطة الإيمانية المشتركة، بما يعزز قيم التقارب والتواصل داخل الأسرة، ويعيد إحياء روح الجماعة التي تميز الشهر الفضيل.

وأضافت: إن التقويم لم يعد يقتصر على الشكل التقليدي، بل تحول إلى تطبيق تفاعلي ذكي يتيح للمستخدمين متابعة محتوى ديني يومي بطريقة سهلة وجذابة، الأمر الذي يعزز ارتباطهم الروحي بأيام الشهر المبارك، ويحفزهم على استثمار أوقاته في الطاعات والعمل الصالح، إلى جانب ترسيخ مفاهيم التلاحم الأسري.

وأشارت إلى أن التطبيق يوفر مادة دينية متنوعة تشمل أحاديث نبوية شريفة، وأقوال السلف الصالح، إلى جانب ومضات تأملية يومية مختارة بعناية لتناسب الأجواء الإيمانية، بما يساعد المستخدمين على التوقف عند معاني القيم الروحية والتفكر في الدروس المستفادة.

فرحة العيد

ولفتت إلى أن تقويم عيد الفطر يشكل امتداداً لهذه الجهود، حيث يركز على تعزيز فرحة العيد داخل الأسرة، من خلال تقديم أفكار وأنشطة تفاعلية تشجع أفراد العائلة على الاجتماع والتواصل، مثل تبادل التهاني، وصلة الرحم، وتنظيم أنشطة عائلية مشتركة.

وأكدت أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ قيم التلاحم الأسري خلال العيد، وتعزز مشاعر المحبة والتكافل بين أفراد الأسرة، خصوصاً في ظل تسارع وتيرة الحياة واعتماد الكثيرين على الوسائل الرقمية، ما يجعل من هذه الأدوات وسيلة إيجابية لإعادة التقارب بين الأجيال المختلفة داخل البيت الواحد.

أعمال مستحبة

بدورها أشارت أروى أحمد باشا منسق رئيس للمبادرة، إلى أن التقويم الرقمي يطرح كذلك مقترحات يومية للعبادات، تتضمن أعمالاً مستحبة يمكن للأسرة القيام بها معاً، مثل الأذكار، وقراءة القرآن، والمشاركة في أعمال الخير، بما يعزز روح المشاركة ويقوي الروابط الأسرية في أجواء إيمانية.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن حرص الجمعية على تقديم برامج دينية وثقافية عصرية، تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتخاطب مختلف فئات المجتمع بأساليب مبتكرة تسهم في نشر الوعي الديني بطريقة ميسرة.