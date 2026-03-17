«التوطين»: إجراءات تنظيمية واحترازية لاستمرارية أعمال القطاع الخاص

تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفيذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال وتعزيز استقرار سوق العمل، وذلك بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، وتشمل هذه الإجراءات متابعة أوضاع مواقع العمل والسكنات العمالية بشكل دوري ومنتظم، للتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات الصحة والسلامة المهنية والمعايير المعتمدة التي تضمن بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وتعزيز مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب العمل بالإجراءات الواجب اتباعها في حال صدور أي تحذيرات رسمية، بما يضمن سلامة الجميع ويحد من أي مخاطر محتملة.

قنوات تواصل

وتعمل الوزارة كذلك على تفعيل قنوات تواصل متعددة ومباشرة مع العمال في مختلف القطاعات، بهدف تلقي الملاحظات والشكاوى والاستفسارات ومعالجتها بصورة فورية وفعالة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة العمالية ويضمن سرعة الاستجابة لأي تحديات قد تطرأ، وتستند هذه الجهود إلى منظومة تشريعية متكاملة ومتطورة تكفل حماية حقوق العمال ضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.

ويأتي تنفيذ الإجراءات التنظيمية في ظل مواصلة سوق العمل في دولة الإمارات أداءه بكفاءة واستقرار، بفضل البيئة التشريعية المتطورة والسياسات الاقتصادية المرنة التي يمتلكها والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو المستدام، وهو ما سهل استمرارية الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الوطني ومرونته.

منظومة مرنة

وبالرغم من التحديات المرتبطة بالمتغيرات والأحداث الإقليمية، تعمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة، مستندة إلى منظومة عمل مرنة متكاملة تضمن استدامة الخدمات دون انقطاع، وبنية تحتية رقمية متطورة تمكن القطاعات الحيوية من الحفاظ على وتيرة أدائها بذكاء وسرعة، فضلاً عن جاهزية ميدانية لإدارة عمليات سوق العمل بدقة واستجابة واستباقية، إلى جانب الثقة بسوق العمل نتيجة الالتزام بالشفافية والإفصاح، الأمر الذي يعزز طمأنينة المستثمرين ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.

كما تسهم المنظومة الرقمية المتكاملة للخدمات الحكومية في تعزيز كفاءة إدارة سوق العمل، من خلال توفير خدمات ذكية تمكن أصحاب العمل والموظفين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة عبر منصات رقمية متطورة، ما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية وتقليل الوقت والجهد، ويعزز في الوقت ذاته من تنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وجاذبيتها للكفاءات والاستثمارات العالمية.