استمرار التعامل مع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية وتسجيل إصابة بسيطة

ذكر موقع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة أكدت استمرار الجهود في التعامل مع حريق ناتج عن سقوط شظايا، وذلك إثر الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية، في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.

وأوضحت الجهات المعنية أنه تم تسجيل إصابة بسيطة لشخص من الجنسية الأردنية، فيما تواصل فرق الطوارئ والدفاع المدني اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعتمدة، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم ضرورة عدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.