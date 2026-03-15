Al Bayan
الإمارات

استمرار التعامل مع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية وتسجيل إصابة بسيطة

عائشة الكعبي

ذكر موقع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة أكدت استمرار الجهود في التعامل مع حريق ناتج عن سقوط شظايا، وذلك إثر الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية، في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.

وأوضحت الجهات المعنية أنه تم تسجيل إصابة بسيطة لشخص من الجنسية الأردنية، فيما تواصل فرق الطوارئ والدفاع المدني اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعتمدة، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم ضرورة عدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.