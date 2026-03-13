"باركن" تطبق تعرفة جديدة للمواقف العامة في منطقة قرية الوصل

أعلنت شركة "باركن" عن تطبيق نظام المواقف المدفوعة في منطقة «قرية الوصل»، وذلك ضمن جهودها في تنظيم إدارة المواقف في المناطق الحيوية إمارة دبي، لافتة إلى إنه تم تحديد هذه المواقف الجديدة ضمن الرمز (248W) كما تم تركيب ووضع لوحات إرشادية واضحة في الموقع لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة.

وأوضحت أن التعرفة الجديدة للمواقف المشمولة في تلك المنطقة يتم تطبيقها طيلة أيام الاسبوع وعلى مدار اليوم، وتبدأ التعرفة بسعر درهمين للنصف ساعة، و4 دراهم للساعة و8 دراهم لساعتين، و12 درهما لـ 3 ساعات، و16 درهما لـ 4 ساعات.

وأشارت "باركن" إلى توفر اشتراكات تشمل خيارات متنوعة منها: "اشتراك شهري لـ 3 أشهر بسعر 600 درهم، واشتراك لـ 6 أشهر بقيمة 1800 درهم، واشتراك سنوي بـ 3600 درهم، وتهدف هذه الخيارات إلى توفير مرونة أكبر للمستخدمين وضمان سهولة توفر المواقف في المنطقة".