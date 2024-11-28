البروتين البديل "سوبر فود" ينافس في سوق الاستدامة الغذائية العالمي

أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار بروتين البدائل (PALT)، وهو حدث سنوي رائد في أبوظبي مصمم لوضع الإمارة كمركز عالمي للابتكارات المتقدمة في مجال الأغذية والمياه، ويشمل نشر تقنيات تنقية المياه المتقدمة وتوجيه الاستثمارات العالمية إلي حلول مبتكرة للأغذية، فضلاً عن تعزيز انتاج اللحوم المزروعة في أبوظبي، ويهدف التجمع إلى جذب 128 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات، والمساهمة بمبلغ 90 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي وخلق أكثر من 62 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2045.

ويهدف المشروع البحث في خيارات مستدامة للبروتين البديل إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للبروتينات البديلة، ومعالجة التحديات الحرجة مثل الأمن الغذائي واستدامة المياه وكفاءة الموارد، فضلاً عن دعم الجهود العالمية لمكافحة نقص الغذاء، كما ⁠يركز نمو الأغذية الزراعية ووفرة المياه على تطوير مكونات الأغذية الجديدة وتقنيات المياه، بما في ذلك الطحالب والتناضح العكسي وأنظمة الأغذية التقليدية، مع توفير دعم تسريع الأعمال.

وفي هذا الصدد، أكدت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع نمو الأغذية الزراعية ووفرة المياه في مكتب أبوظبي للاستثمار في حديث خاص لـ "البيان" أن هنالك بدائل عديدة من أهمها البروتين المزروع أو اللحم المنتج في المختبر، والبديل الثاني هو البروتين المصنع من التخمر الدقيق فضلا عن البروتين البديل بواسطة النباتات أو البروتين النباتي، وأوضحت أن الدراسات التي تناقش موضوع البروتين البديل تزداد بشكل كبير وعلى مستوى العالم مدفوعة بالحاجة إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية والصحة.

وأوضحت في سياق متصل أن البروتين يعتبر من أهم العناصر الغذائية التي يهتم بها الناس، كما يعتبر خيارا أكثر استدامة وصيحة تكنولوجية مهمة، والعوائد المادية في قطاع البروتينات البديلة واعدة، حيث سيحظى البروتين البديل بحصة من سوق الغذاء والمياه العالمي.

وقالت:" ومن خلال مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه الذي أطلقه مكتب أبوظبي للاستثمار نود أن نروج لأبوظبي كوجهة عالمية في مجال التقدم التكنولوجي على جميع الأصعدة في مجال الغذاء و المياه".