وزير الصحة: مخزوننا الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية مؤمن وكافٍ لتلبية الاحتياجات

كشف معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع أنه وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها الراسخ في الاستباقية والجاهزية، تواصل دولة الإمارات ترسيخ منظومة صحية متقدمة قادرة على حماية صحة المجتمع وضمان استدامة الخدمات الصحية بكفاءة عالية، وتتجلى هذه الجاهزية في قوة منظومتنا الصحية الوطنية واستمرارية خدماتنا الصحية دون انقطاع وصلابة اطر الاستجابة للطوارئ.

وأكد في كلمة له خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي مساء الثلاثاء، أن خططنا الوطنية مفعلة على الدوام ومخزوننا الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية مؤمن وكافٍ لتلبية احتياجات المجتمع في مختلف الظروف، سائلاً الله أن يحفظ دولتنا وقيادتها وشعبها.

وأضاف معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، اسمحوا لي أن أعيد كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارته للمصابين في المستشفى حين طمأن الجميع قائلاً إن دولة الإمارات بخير، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تضع أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها.