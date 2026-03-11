40 طناً مواد غذائية وزعها بنك الطعام برأس الخيمة

في مبادرة إنسانية تعكس نهج العطاء الذي رسخته دولة الإمارات، وزع فريق بنك الإمارات للطعام أكثر من 40 طناً من المواد الغذائية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الشراكات المجتمعية الداعمة للعمل الخيري، وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الغذاء، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وترسيخ مبادئ الاستدامة في العمل الإنساني.

وأوضحت دائرة بلدية رأس الخيمة، أن هذه الجهود تأتي في إطار سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تنفذها خلال شهر رمضان، والتي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، خاصة مع حلول يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يوافق التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، تخليداً للإرث الإنساني للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وامتداداً لنهج دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل الإنساني محلياً وعالمياً.

وأضافت: شملت المبادرات توزيع المير الرمضاني، وتنظيم حملات إفطار صائم، حيث استهدفت هذه المبادرات الأسر المتعففة، وعدداً من فئات العمال، في خطوة تعكس روح التضامن الاجتماعي، التي يتميز بها المجتمع الإماراتي خلال الشهر الفضيل، وتعزز من حضور العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم الفئات المحتاجة.

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه المبادرات تمت بالتعاون مع الفرع الرئيس لـبنك الإمارات للطعام في دبي، وبالشراكة مع جمعية الإحسان الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، إلى جانب عدد من المنشآت الغذائية في إمارة رأس الخيمة، في إطار توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، لتعزيز العمل الإنساني، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

وأكدت الدائرة استمرار جهود فريق بنك الإمارات للطعام في عمليات جمع وتوزيع فائض الغذاء خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، ويسهم في الحد من هدر الطعام، ودعم منظومة الأمن الغذائي، وترسيخ مفهوم الاستدامة في المبادرات الإنسانية التي تنفذها الإمارة.