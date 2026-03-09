السيطرة على حريق في منطقة فوز البترولية بالفجيرة دون وقوع أية إصابات

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بنجاح الجهات المختصة في الإمارة في إخماد حريق اندلع في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية " فوز "، والسيطرة عليه بالكامل، وذلك بفضل سرعة الاستجابة وكفاءة الفرق المعنية، مؤكّدًا أن الحادث لم يسفر عن تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضح المكتب أن الحريق نجم عن تعرض الموقع لسقوط شظايا نتيجة الاعتراضات الناجحة التي نفذتها الدفاعات الجوية، حيث باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة مهامها فور وقوع الحادث، وتم التعامل معه وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة إلى أن تمت السيطرة عليه.

وشدد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة على أهمية متابعة الأخبار والمستجدات المتعلقة بالحادث من خلال المصادر الرسمية المعتمدة فقط، داعيا الجمهور إلى عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، والحرص على استقاء المعلومات من القنوات الرسمية حفاظا على دقة الخبر والوعي المجتمعي.