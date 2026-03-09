«الشارقة الخيرية» تنفذ مشروع «الإفطار الجوال» في أفريقيا

تواصل جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ مشروع «الإفطار الجوال» خلال شهر رمضان المبارك، لتصل بوجبات الإفطار مباشرة إلى الميادين والطرقات في ثلاث دول أفريقية هذا العام، حرصاً منها على ألا يمر صائم محتاج دون إفطار، أينما كان موقعه وأياً كانت ظروفه، في صورة إنسانية تجسد معاني التكافل والعطاء العابر للحدود.

وأكد خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي في الجمعية، أن مشروع «الإفطار الجوال» يُعد امتداداً لمشروع «إفطار الصائمين»، لكنه يتميز بطابعه الميداني المتحرك، حيث يستهدف الفئات المتواجدة في الأماكن المفتوحة والطرق البعيدة عن مراكز التجمع.

إحصاء

ويشمل نطاق التوزيع هذا العام كلاً من الكاميرون ورواندا وإثيوبيا، حيث تستهدف الجمعية توزيع 6000 وجبة إفطار تُقدّم مباشرة للصائمين في الميادين العامة والطرقات، ضمن مبادرة تعكس رسالتها الإنسانية الراسخة تجاه المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم. وتنتهج الجمعية في هذا المشروع أسلوباً استباقياً قائماً على التوزيع المتنقل، بما يضمن الوصول إلى شريحة واسعة من العمال والمسافرين والأسر التي قد لا تتمكن من الحضور إلى مواقع الإفطار الثابتة.