19105 مشروعات إنسانية لجمعية الإمارات الخيرية خارج الدولة

كشف عبدالله الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، تنفيذ الجمعية أكثر من 19105 مشروعات إنسانية وتنموية خارج الدولة، ما يعكس اتساع حضورها الإقليمي والدولي، ويكرس مكانتها إحدى أبرز مؤسسات العمل الخيري الإماراتي ذات الأثر العابر للحدود.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في سياق رؤية وطنية شاملة تجسد قدرة دولة الإمارات على دعم وتنمية شعوب الدول المستفيدة، من خلال مؤسساتها الإنسانية التي تتبنى نهجاً استراتيجياً قائماً على الاستدامة وبناء القدرات، وليس الاكتفاء بالمساعدات الطارئة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يسهم في إحداث أثر تنموي طويل الأمد، عبر مشاريع تعزز مقومات الحياة الكريمة، وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات الأكثر احتياجاً، بما يرسخ الدور الإماراتي كشريك فاعل في مسيرة التنمية الإنسانية على المستوى الدولي.

وأوضح الطنيجي، توزعت المشاريع على قطاعات حيوية تمس احتياجات المجتمعات الأكثر احتياجاً، حيث أنشأت الجمعية أكثر من 4140 مسجداً في عدد من الدول، دعماً للجانب الديني والمجتمعي، إلى جانب تنفيذ 7240 مشروعاً لحفر الآبار لتوفير مصادر مياه مستدامة في المناطق التي تعاني شح الموارد المائية.

رعاية

وفي إطار دعم البنية التحتية الأساسية، نفذت الجمعية كذلك 7892 مضخة مياه، أسهمت في تحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وتقليل الأعباء اليومية على الأسر في القرى والمناطق النائية، ولا سيما في الدول الأفريقية والآسيوية، كما أولت الجمعية اهتماماً خاصاً بفئة الأيتام، من خلال تأسيس 145 داراً لرعاية الأيتام، وفرت بيئة آمنة ومستقرة لمئات الأطفال، وساعدتهم على مواصلة تعليمهم والاندماج في مجتمعاتهم.