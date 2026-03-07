سعيد العطر: رسالة الإمارات الانسانية أقوى من أي ظرف

أكد معالي سعيد العطر، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن تنظيم (مزاد أنبل رقم) يجسد رسالة واضحة للعالم مفادها أن دولة الإمارات قادرة على تجاوز مختلف التحديات والظروف، وأن العمل الإنساني والخيري فيها ليس نشاطاً موسمياً أو استجابة ظرفية، بل يمثل جزءاً أصيلاً من منظومة القيم والمبادئ الراسخة التي قامت عليها الدولة، والتي تترسخ في نهجها التنموي والإنساني منذ تأسيسها.

وقال العطر خلال فعاليات مزاد «أنبل رقم» الخيري، الذي تنظمه الإمارات للمزادات ضمن الجهود الداعمة للحملة الإنسانية «حد الحياة»، إن المبادرات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات تعكس التزاماً مستداماً تجاه دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، وترسخ مكانة الدولة كأحد أبرز النماذج العالمية في العطاء والعمل الخيري المؤسسي.

وأشار إلى أن حملة «حد الحياة» لا تقتصر أهدافها على إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع فحسب، بل تمتد أيضاً إلى العمل على منع نحو 30 مليون طفل من الانزلاق نحو دائرة الجوع وسوء التغذية، من خلال حشد الجهود الإنسانية وتوسيع نطاق المبادرات الإغاثية والتنموية التي تستهدف الأطفال والفئات الأكثر هشاشة في عدد من الدول حول العالم.