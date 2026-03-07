المدير التنفيذي للإمارات للمزادات لـ "البيان": " أنبل رقم نموذج ملهم لدعم القضايا الإنسانية

قال عمر مطر المناعي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، إن مزاد «أنبل رقم» يمثل نموذجاً ملهماً لتسخير المبادرات الإنسانية والفعاليات المجتمعية لدعم القضايا الإنسانية النبيلة، معرباً عن ثقته في أن يحقق المزاد أهدافه الإنسانية المتمثلة في المساهمة بإنقاذ خمسة ملايين طفل من الجوع حول العالم.

وأوضح المناعي، على هامش انطلاق المزاد، أن تنظيم هذا الحدث الإنساني يأتي في إطار التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل الخيري والإنساني، وترجمةً لرؤية قيادتها الرشيدة في مد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، لاسيما الأطفال الذين يواجهون تحديات إنسانية صعبة بسبب نقص الغذاء وسوء التغذية.

وأضاف أن مزاد «أنبل رقم» استطاع خلال السنوات الماضية أن يرسخ مكانته كإحدى المبادرات الإنسانية المبتكرة التي تجمع بين العمل الخيري وروح المبادرة المجتمعية، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير المتوقع من المشاركين والداعمين يعكس الوعي المتزايد لدى أفراد المجتمع ومؤسساته بأهمية المساهمة في المبادرات التي تستهدف إنقاذ حياة الأطفال وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأكد المناعي أن شركة الإمارات للمزادات تفخر بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث الإنساني الذي يحمل رسالة تضامن عالمية، لافتاً إلى أن ريع المزاد سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى توفير الغذاء والمساعدات الأساسية للأطفال الأكثر احتياجاً، بما ينسجم مع رسالة دولة الإمارات في تعزيز قيم العطاء والعمل الإنساني على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن المزاد يحظى بدعم واسع من الشركاء والجهات الداعمة، الأمر الذي يعزز فرص تحقيق مستهدفاته الإنسانية، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا الحدث منصة فاعلة لحشد المزيد من الدعم لإنقاذ ملايين الأطفال من خطر الجوع ومنحهم فرصة لحياة كريمة ومستقبل أفضل.