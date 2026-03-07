انطلاق مزاد «أنبل رقم» في دبي بـ 29 رقماً مميزاً لدعم حملة «حدّ الحياة» الموجهة لمساندة الأطفال المرضى

انطلقت فعاليات مزاد «أنبل رقم»، الذي تنظمه الإمارات للمزادات، في فندق ارماني مساء اليوم ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وذلك دعماً لحملة «حدّ الحياة» الإنسانية الموجهة لمساندة الأطفال المرضى، وبالتعاون مع مؤسسة الجليلة، الذراع الخيرية لقطاع الرعاية الصحية في دبي الصحية.

ويهدف المزاد، الذي يطرح اليوم 29 رقما مميزا ويجمع نخبة من رجال الأعمال والمحسنين والمهتمين بالعمل الخيري، إلى جمع التبرعات لدعم البرامج العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للأطفال، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير الدعم الطبي اللازم لهم.

ويطرح المزاد مجموعة مميزة من الأرقام الخاصة للوحات المركبات وأرقام الهواتف المتحركة، في أجواء إنسانية تعكس روح العطاء والتكافل المجتمعي التي تميز دولة الإمارات، حيث يتنافس المشاركون على اقتناء الأرقام المميزة، فيما تذهب عائدات المزاد بالكامل لدعم الحملة الإنسانية.

وأكد منظمو المزاد أن مبادرة «أنبل رقم» أصبحت نموذجاً رائداً للعمل الخيري المبتكر في الدولة، إذ تجمع بين التميز في التنظيم وروح المسؤولية المجتمعية، بما يعزز مشاركة الأفراد والمؤسسات في دعم المبادرات الإنسانية الهادفة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لدعم حملة «حدّ الحياة»، التي تركز على توفير الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال المرضى، والمساهمة في تمويل العلاجات والبرامج الصحية التي تساعدهم على تجاوز التحديات الصحية وتحقيق حياة أفضل.

ومن المتوقع أن يشهد المزاد إقبالاً واسعاً من المشاركين والداعمين للعمل الخيري، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخ السابقة من مزاد «أنبل رقم»، والتي أسهمت في جمع مبالغ كبيرة دعماً للمبادرات الإنسانية والصحية في دولة الإمارات.