مدارس الشارقة تشهد حضوراً والتزاماً للطلبة بـ"التعلم عن بعد"

واصلت مدارس إمارة الشارقة تطبيق نظام التعليم عن بُعد لليوم الثاني على التوالي، في إطار حرصها على استمرارية العملية التعليمية وضمان سلامة الطلبة والكوادر المدرسية، مع المحافظة على جودة التعليم ومستوى التفاعل الأكاديمي.

وبحسب هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أظهرت الهيئات التعليمية والإدارية جاهزية عالية في إدارة منظومة التعليم الإلكتروني، حيث بذل المعلمون جهوداً كبيرة لتقديم دروس تفاعلية ومحفزة، مستفيدين من منصات تعليمية متعددة وأدوات رقمية متنوعة تسهم في رفع مستوى مشاركة الطلبة وتحفيزهم على التفاعل الإيجابي داخل الحصص الافتراضية.

وأكدت إدارات المدارس أن فرق العمل الأكاديمية تتابع حضور الطلبة بشكل يومي.

وفيما يتعلق بالكوادر التعليمية، فقد قامت الإدارات المدرسية بالتأكد من جاهزية جميع المعلمين للتعليم عن بُعد، وتوفير الدعم التقني اللازم لهم، بما في ذلك الأجهزة المناسبة وخدمات الاتصال والتدريب السريع على استخدام المنصات الرقمية، لضمان سير الحصص بسلاسة وكفاءة.

وأكدت مدارس الشارقة التزامها الكامل بمواصلة تقديم تعليم نوعي يراعي احتياجات الطلبة الأكاديمية والنفسية، مع تعزيز قنوات التواصل المستمر بين المدرسة والأسرة، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.