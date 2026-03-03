«الطيران المدني»: بدء تشغيل رحلات استثنائية عبر مطارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن البدء بتشغيل رحلات استثنائية بمطارات الدولة، بهدف مغادرة المسافرين العالقين والمتأثرين بالأحداث التي شهدتها المنطقة، وذلك وفق الجداول التي ستعلنها شركات الطيران للمسافرين المتأثرين والوجهات المعنية.

وأهابت الهيئة بالمسافرين المتأثرة رحلاتهم بعدم التوجه للمطارات لحين أن يتم التواصل معهم وتبليغهم بمواعيد وتفاصيل الرحلات من قبل شركات الطيران، تفادياً للازدحام وضماناً لانسيابية الإجراءات.

وتثمن الهيئة تعاون المسافرين، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات الصادرة يسهم بشكل رئيسي في تسهيل الإجراءات وضمان انتظام الحركة التشغيلية.

مطارات دبي

وأعلنت مطارات دبي استئناف محدود للرحلات أمس، في كل من مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.

ودعت مطارات دبي المسافرين لعدم التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم من قبل شركة الطيران المعنية لتأكيد موعد إقلاع رحلتهم، نظراً لاستمرار التغييرات على جداول الرحلات، داعية إلى التواصل مباشرةً مع شركات الطيران للحصول على أحدث المعلومات بشأن مواعيد الرحلات.

وأكدت مطارات دبي أنها مستمرة في مراقبة الوضع الراهن عن كثب بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة التشغيلية، مشددة على وضع أمن وسلامة المسافرين وأطقم الطيران والعاملين في مقدمة الأولويات.

ومدّدت الناقلات الوطنية «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران» و«الاتحاد للطيران»، تعليق عملياتها الجوية مؤقتاً من وإلى مطارات الدولة، في ظل استمرار إغلاقات متعددة للمجالات الجوية، مؤكدة أن سلامة الركاب وأطقم الطيران تبقى أولوية قصوى، مع توفير خيارات مرنة لإعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر للمسافرين المتأثرين.

طيران الإمارات

وقالت طيران الإمارات إنها استأنفت عددًا محدودًا من الرحلات من مساء أمس، وذلك في إطار خطتها التدريجية لإعادة العمليات.

وأوضحت الشركة أنها ستمنح الأولوية للعملاء الذين لديهم حجوزات سابقة، مشيرةً إلى أن المسافرين الذين تمت إعادة حجز رحلاتهم على هذه الرحلات المحدودة سيتم التواصل معهم مباشرة من قبل الشركة.

ودعت الناقلة عملاءها إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم إخطارهم رسميًا بموعد رحلتهم، مؤكدة أن جميع الرحلات الأخرى ستبقى معلّقة حتى إشعار آخر.

وأكدت طيران الإمارات أنها تواصل متابعة تطورات الوضع عن كثب، وستعمل على تحديث جدول عملياتها التشغيلية وفق المستجدات، على أن يتم نشر أي تحديثات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي emirates.com وحساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت عن تمديد تعليق جميع عملياتها من وإلى مطار دبي حتى الساعة الثالثة (15:00) من بعد ظهر اليوم بتوقيت الإمارات، نتيجة استمرار إغلاقات في المجالات الجوية الإقليمية.

وأكدت الشركة أن الوضع لا يزال متغيراً ويخضع للتقييم المستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعية المسافرين إلى متابعة آخر التحديثات عبر موقعها الإلكتروني، والتحقق من بريدهم الإلكتروني للاطلاع على أي إشعارات تتعلق بتغييرات أو إلغاءات قبل التوجه إلى المطار.

وأتاحت الناقلة للمسافرين المتأثرين إمكانية إعادة الحجز على رحلات بديلة إلى وجهاتهم الأصلية في موعد أقصاه 20 مارس.

وأوضحت أن الحجوزات التي تمت عبر وكلاء السفر تستلزم التواصل مع الوكيل مباشرة، فيما يمكن للحجوزات المباشرة مع الشركة التواصل معها لإتمام إجراءات التعديل أو تعبئة نموذج استرداد قيمة التذكرة.

وشددت الشركة على ضرورة التحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار، مشيرة إلى أن جميع نقاط إنهاء إجراءات السفر داخل مدينة دبي مغلقة مؤقتاً حتى إشعار آخر، مقدمة الاعتذار عن أي إزعاج ناتج عن هذه الاضطرابات.

فلاي دبي

وأعلنت فلاي دبي تشغيل عدد محدود من الرحلات مساء أمس. وقال متحدث باسم الشركة: تبقى سلامة ركابنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا. نواصل العمل عن كثب مع الجهات المختصة لضمان عودة تدريجية وفعّالة للرحلات. الوضع لا يزال متغيّراً، ونواصل مراقبته عن كثب ونقوم بتعديل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك.

ونصحت فلاي دبي عملاءنا بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر «إدارة الحجز» والتحقق من حالة الرحلة على موقع flydubai.com قبل التوجه إلى المطار.

وكانت فلاي دبي قد أعلنت عن تمديد تعليق جميع رحلاتها من وإلى دبي حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، نظراً للإغلاق المؤقت للمجال الجوي في دولة الإمارات.

رعاية لازمة

وأوضح المتحدث باسم الشركة أن الناقلة تتابع الأوضاع من كثب، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتعديل جدول رحلاتها وفقاً للتطورات، مشيراً إلى أن فرق العمل تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية اللازمة للمسافرين المتأثرين، في ظل الضغط الكبير على مراكز الاتصال.

ودعت الشركة العملاء الذين لديهم حجوزات خلال الـ72 ساعة المقبلة إلى الاستفادة من خيارات عدة، تشمل إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى الوجهة نفسها أو إلى وجهة أخرى ضمن الدولة نفسها خلال 10 أيام من تاريخ السفر الأصلي، إلى جانب تحديث بيانات الاتصال عبر صفحة «إدارة حجزك»، والتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار، أو التواصل مع مركز الاتصال أو وكيل السفر المعتمد لبحث خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر.

العربية للطيران

كذلك أعلنت العربية للطيران تعليق رحلاتها من وإلى الإمارات حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم أيضاً، نتيجة إغلاقات متعددة للمجال الجوي في المنطقة.

كما قررت الناقلة تعليق رحلاتها إلى لبنان والأردن وسوريا والعراق حتى 4 مارس، في ضوء المستجدات التشغيلية.

وأوضحت الشركة أن المسافرين الذين لديهم رحلات خلال الساعات الـ24 المقبلة سيتلقون إشعارات مباشرة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية بشأن الخيارات البديلة، داعية العملاء إلى تحديث بيانات الاتصال عبر خدمة «إدارة الحجز» ومتابعة حالة الرحلات بانتظام، خاصة في ظل الضغط الكبير على مراكز الاتصال.

الاتحاد للطيران

وقالت شركة طيران الاتحاد لـ«رويترز» ​إنها استأنفت بعض رحلاتها أمس.

وأفادت أنه قد ⁠يتم تسيير بعض رحلات إعادة التموضع، والشحن، ⁠ورحلات الإجلاء بالتنسيق مع السلطات المختصة، وبعد الحصول على الموافقات التشغيلية والأمنية، مضيفة أن جميع الرحلات التجارية المجدولة من ​أبوظبي وإليها لا تزال ملغاة.

وأعلنت الاتحاد للطيران استمرار تأثر عملياتها بإغلاق الأجواء الإقليمية، حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى أبوظبي حتى الساعة 2:00 من بعد ظهر اليوم.

ونصحت الشركة الضيوف بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال في الحجز.

وأشارت إلى أن حاملي تذاكر الاتحاد الصادرة في أو قبل 28 فبراير، والذين كانت تواريخ سفرهم الأصلية حتى 7 مارس، يمكنهم إعادة الحجز مجاناً على رحلات الاتحاد حتى 18 مارس.

كما أتاحت الشركة خيار استرداد كامل قيمة التذكرة للرحلات حتى 7 مارس، سواء عبر نموذج الاسترداد أو من خلال وكيل السفر، مؤكدة أن استئناف الخدمات سيتم فقط بعد استيفاء جميع معايير السلامة.

وتعكس هذه الإجراءات التنسيقية بين الناقلات حرص قطاع الطيران الإماراتي على إدارة التطورات التشغيلية الطارئة بأعلى معايير السلامة والمرونة، مع التأكيد على التواصل المستمر مع المسافرين إلى حين استقرار الأوضاع واستئناف العمليات بشكل كامل.