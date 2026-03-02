مدارس حكومية تشدد على الانضباط في التعلم عن بعد وتفعل حصص المراجعة

شددت مدارس حكومية على أهمية الالتزام بالحضور والانضباط خلال أيام التعلم عن بعد، مؤكدة تطبيق الرصد الإلكتروني للحضور والغياب في جميع الحصص الدراسية، والتركيز على حصص المراجعة والتدريبات الداعمة، ضمن آلية منظمة تضمن استمرارية العملية التعليمية وتهيئة الطلبة للاختبارات المقبلة.

وأوضحت المدارس أن أيام التعلم عن بعد تُعد أيام دوام رسمي، وتُطبق خلالها لوائح الحضور والانضباط المعتمدة، حيث يُلزم الطلبة بحضور الحصص الافتراضية وفق الجدول الدراسي والدخول إلى الحصة منذ بدايتها عبر بوابة التعلم الذكي وبرنامج Microsoft Teams.

وأكدت أن الحضور والغياب يُسجلان إلكترونياً لكل حصة دراسية، مع احتساب التأخر أو الغياب وفق الأنظمة المعمول بها دون استثناء، مشددة على ضرورة التفاعل والمشاركة الفاعلة أثناء الحصص.

وأشارت إلى أن الاختبارات المقررة خلال هذه الفترة ستُعاد جدولتها لاحقاً، فيما ستُخصص الحصص الافتراضية لمراجعة الدروس الأساسية، وتقديم تدريبات وأنشطة تعليمية تعزز جاهزية الطلبة للاختبارات المقبلة.