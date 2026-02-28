محمد بن راشد: التعليم الناجح مفتاح لنجاح التمكين والجيل المتعلم ضمان لاستمرار المسيرة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة "اليوم الإماراتي للتعليم" الذي يصادف 28 فبراير من كل عام، أن التعليم الناجح مفتاح لنجاح التمكين، وأن والجيل المتعلم ضمان لاستمرار المسيرة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أعلنا في دولة الإمارات 28 فبراير من كل عام "اليوم الإماراتي للتعليم" .. لأننا ندرك أن التعليم الناجح مفتاح لنجاح التمكين .. والجيل المتعلم ضمان لاستمرار المسيرة".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "كما اعتمدنا مع رئيس الدولة وإخواني الحكام حفظهم الله الميثاق الوطني للتعليم في دولة الإمارات .. الذي يحدد السمات التي نريدها .. والمهارات التي نبتغيها لأجيالنا القادمة .. وفق الله الجميع لخدمة العلم والتعلم وبناء أجيال قادرة على إكمال مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة".