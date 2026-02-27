«الأرصاد» تتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة الأربعاء والخميس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة يومي الأربعاء والخميس المقبلين هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق الشمالية والشرقية. يأتي ذلك في ظل تأثر الأجواء بامتداد منخفض جوي سطحي يتقاطع مع منخفض علوي وكتلة هوائية باردة، ما يؤدي إلى تشكّل سحب ركامية مختلفة تصحبها زخات مطرية على مساحات متفرقة من الدولة.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرص إثارة الغبار في بعض المناطق. وستشمل حالات عدم الاستقرار هذه نشاط الرياح فوق سطح البحر أيضاً، إذ يتوقع أن يَضطرب البحر تدريجياً في الخليج العربي من ليل الثلاثاء وحتى الخميس، بينما سيكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط وقد يضطرب أحياناً.