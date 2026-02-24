عجمان توسّع مساحاتها الخضراء بزراعة 5465 شجرة

كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن زراعة 5465 شجرة خلال 2025، ضمن جهودها المستمرة لتوسعة مشاريع التشجير، وتعزيز الرقعة الخضراء في الإمارة، بما يواكب مستهدفات رؤية عجمان 2030، الرامية إلى بناء بيئة حضرية مستدامة، ترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاذبية الإمارة.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة تنفذها الدائرة لزيادة المساحات الخضراء، ورفع نصيب الفرد من المناطق العامة، وصولاً إلى تحقيق الهدف الطموح بزراعة 5% من إجمالي مساحة إمارة عجمان، وترسيخ مكانتها مدينة مستدامة وصديقة للبيئة.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الارتفاع الملحوظ في أعداد الأشجار المزروعة خلال عام 2025، يعكس التزام الدائرة بتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة، عبر توسيع المساحات الخضراء، والحد من الآثار البيئية السلبية، بما يتماشى مع الخطط البيئية المعتمدة، والرؤية المستقبلية لإمارة عجمان.

وأشار إلى أن أعمال الزراعة توزعت على عدد من المشاريع الحيوية، شملت مشروع ري وزراعة شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومشاريع تطوير وري وزراعة شوارع منطقة الرقايب، إضافة إلى إنشاء حدائق سكنية ومساحات اجتماعية جديدة، وتنفيذ ممشى مدينة الباهية، إلى جانب المرحلة الثانية من مشاريع الحدائق السكنية، ومنها حديقة حي المنتزي وحديقة البراقة وحديقة المقيض، فضلاً عن أعمال التشجير في شارع النعيمية، وحديقة الجرف، وحديقة المنامة، وحديقة غرفة عجمان، وشارع الكورنيش.

وأوضح أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، أن المشاريع الزراعية ركزت على تعزيز التنوع النباتي، وتحقيق التوازن البيئي، حيث تضمنت زراعة أشجار محلية، مثل الغاف والسدر، إلى جانب الأشجار المثمرة وأشجار الزينة، وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية العالمية، بما يسهم في توفير الظلال وتلطيف الأجواء، وخلق بيئة صحية وجاذبة للسكان، فضلاً عن دعم التنوع الحيوي في الحدائق والطرق العامة.

وكشف المهيري أن مبادرة ترقيم الأشجار المحلية، التي يجري استكمالها خلال عام 2025، حققت زيادة بنسبة 400%، في خطوة تهدف إلى توثيق الأشجار والمحافظة عليها، وإدارتها بكفاءة واستدامة أعلى، كما تعتمد المبادرة آلية ترقيم رقمية، تتضمن لوحة تعريفية تحتوي على معلومات الشجرة، والتنويه بالعقوبات القانونية في حال الإضرار بها، مع كتابة البيانات بعدة لغات، لضمان وصولها لجميع أفراد المجتمع.

وتواصل الدائرة تنفيذ حزمة من المشاريع الزراعية، ضمن خطتها المتكاملة لزيادة المساحات الخضراء، انسجاماً مع الرؤية الطموحة الهادفة إلى زراعة 5% من إجمالي مساحة إمارة عجمان، بما يعزز مكانتها مدينة مستدامة وصديقة للبيئة.