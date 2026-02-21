بلدية الفجيرة تكثف رقابتها على الأسواق بـ 32 جولة تفتيشية

نفذت بلدية الفجيرة 32 جولة تفتيشية ورقابية مكثفة ضمن خطة استباقية شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة وحماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على رفع مستوى الجاهزية والانسيابية في مختلف المنافذ التجارية على مستوى الإمارة.

وأوضحت البلدية أن الخطة الرقابية استهدفت المنافذ التجارية الرئيسة والسوق المركزي والمتاجر الكبرى، إضافة إلى محال بيع المواد الغذائية والتموينية، حيث ركزت الجولات على متابعة وفرة السلع الاستهلاكية الأساسية وضمان استمرار توفرها دون انقطاع، إلى جانب مراقبة حركة البيع والشراء والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتشريعات المعتمدة.

كما شملت الجولات التفتيشية التأكد من وضوح الأسعار والتزام المحال بالإعلان عنها، وضبط أي ممارسات قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو الإضرار بحقوق المستهلكين، فضلاً عن متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يعزز مستويات السلامة الغذائية ويحافظ على الصحة العامة.

وتضمنت الحملات الرقابية التحقق من جودة المنتجات وصلاحيتها، لا سيما خلال فترات العروض الترويجية، مع التركيز على السلع الغذائية التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل، لضمان سلامتها وخلوها من أي مخالفات.