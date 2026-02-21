مدفع الإفطار في مبنى بلدية العين يعزز إحياء الموروث الإماراتي الأصيل

أكدت لطيفة الكويتي، مدير مشروع الزينة في بلدية مدينة العين، أن إضافة مدفع الإفطار في هذا العام بجانب مبنى بلدية مدينة العين، يأتي في إطار خطوة تعكس الحرص التام على إحياء الموروث الإماراتي الأصيل، وتعزيز حضوره ضمن الفعاليات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، والتأكيد أن مدفع الإفطار يعتبر تقليداً عريقاً يعكس عمق الإرث الثقافي لدولة الإمارات، ويمنح المكان حيوية استثنائية مع تجمع العائلات والأطفال في أجواء من الفرح والترقب، وصوناً لعادات جميلة ترسخت في وجدان المجتمع الإماراتي.

وأضافت الكويتي: «تحيي بلدية مدينة العين تقليد إطلاق مدفع الإفطار من أمام ساحة البلدية في مشهد رمزي يجسد عراقة التراث الإماراتي ويعبر عن القيم الاجتماعية المرتبطة بشهر رمضان المبارك، وذلك في مشهد رمضاني يترقبه الأهالي والزوار لما يحمله من رمزية تاريخية وروحانية خاصة، ويؤكد على حرص البلدية على صون الموروث الثقافي وإحيائه بأسلوب حضاري منظم يواكب تطلعات مدينة العين».

وأوضحت الكويتي أن إطلاق مدفع الإفطار يومياً بمبنى البلدية يكون ضمن أجواء روحانية مميزة وحضور لافت من الزوار الذين يتوافدون لمتابعة لحظة الغروب وانتظار صوت المدفع الذي يعلن حلول موعد الإفطار في مشهد يجسد قيم التلاحم والتآخي التي تميز المجتمع الإماراتي، مشيرة إلى أن الحفاظ على هذا التقليد التراثي يأتي مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وتأمين الموقع والجمهور.