82.9 ألف ساعة تطوعية لفريق «عطاء حمدان»

أعلن فريق «عطاء حمدان» التطوعي عن حصيلة أعماله لعام 2025، محققاً 82.975 ساعة تطوعية و725 ساعة تدريبية، ومنظماً 51 فرصة تطوعية و4 فرص تدريبية، بمشاركة أكثر من 1.457 متطوعاً ومتدرباً ضمن بيئة تطوعية ثرية ومتنوعة ضمّت مشاركين من 50 جنسية، وبوفر مالي تقديري تجاوز 6.472.050 درهماً، في انعكاس واضح لأثر العمل التطوعي في دعم المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الفريق أحمد محمد بن عجلان، أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعكس قصص التزام وعطاء حقيقيين لمتطوعين آمنوا برسالة الفريق، وحرصوا على أن يكونوا شركاء فاعلين في خدمة المجتمع.

وأضاف: ما تحقق خلال 2025 هو ثمرة عمل جماعي وتكامل في الأدوار بين المتطوعين والشركاء والداعمين، الذين شكلوا منظومة واحدة هدفها إحداث فرق إيجابي ومستدام.

وأوضح بن عجلان أن التركيز لم يكن فقط على عدد المبادرات، بل على جودتها وأثرها، قائلاً: حرصنا على أن تكون كل فرصة تطوعية أو تدريبية ذات قيمة مضافة حقيقية، تسهم في تمكين المتطوع، وتنعكس إيجاباً على المجتمع، ولفت إلى أن تنوع الجنسيات المشاركة يعكس رسالة إنسانية سامية، مفادها أن التطوع لغة عالمية تجمع الجميع تحت مظلة العطاء، ما يعكس قيم التعايش والانفتاح التي يرسخها العمل التطوعي في المجتمع.