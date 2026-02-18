الإمارات.. طقس رمضان أجواء معتدلة ومائلة للبرودة ليلاً

كشف المركز الوطني للأرصاد أن عدد ساعات الصيام، في شهر رمضان المبارك تبلغ في بداية الشهر نحو 12 ساعة و46 دقيقة تقريباً، ويزداد تدريجياً ليصل إلى حوالي 13 ساعة و25 دقيقة مع نهاية الشهر، مضيفاً بأن شهر رمضان المبارك حلّ هذا العام في النصف الثاني من شهر فبراير والنصف الأول من شهر مارس، ضمن أجواء فصل الشتاء، حيث تشير التوقعات المناخية إلى أجواء معتدلة بوجه عام على معظم مناطق الدولة.

وتوقع المركز أن يسود الدولة خلال هذا الشهر طقس معتدل الحرارة نهاراً خلال النصف الأول من الشهر، مع ميلٍ لارتفاعٍ طفيف في درجات الحرارة خلال النصف الثاني، وأما ليالي الشهر الفضيل فتكون معتدلة إلى لطيفة الحرارة، وتميل إلى البرودة خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر، لا سيما على المناطق الداخلية والجبلية.

ووفقاً للإحصائيات المناخية للفترة ذاتها، يتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى بين 26 و32 درجة مئوية، فيما يتراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى بين 18 و21 درجة مئوية، وقد تنخفض أحياناً في بعض المناطق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وأوضح المركز أن الدولة تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، والذي يضعف أحياناً، مما يسمح بمرور منخفضات جوية عابرة من الغرب أو الشرق، وعند اقترانها بامتداد منخفض جوي علوي متعمق، تزداد فرص تشكل السحب الركامية وهطول الأمطار على الدولة.

وتشير التنبؤات طويلة المدى إلى أن كميات الأمطار المتوقعة ستكون في حدود المعدلات الطبيعية أو أقل، حيث يبلغ المعدل الشهري للهطول نحو 8 ملم، مشيرة بأن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال 24 ساعة في هذه الفترة بلغت 287.6 ملم في منطقة الشويب بتاريخ 9 مارس 2016.

رطوبة

وتوقع المركز الوطني للإرصاد، ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف في بعض المناطق. ويتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى بين 70% و85% ليلاً وصباحاً، فيما تتراوح الصغرى بين 20% و35% خلال ساعات النهار. وتكون الرياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، تتحول إلى شمالية غربية خلال فترتي الظهيرة والمساء (نسيم البر والبحر). كما قد تنشط أحياناً مع تعمق الأنظمة الضغطية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق. ويبلغ متوسط سرعة الرياح نحو 13 كم/ساعة، فيما سُجلت أعلى هبة رياح بسرعة 141 كم/ساعة في جبل مبرح بتاريخ 27 فبراير 2010.