الإمارات.. 35 دقيقة للحصة الدراسية خلال شهر رمضان ويوم الجمعة "عن بعد"

كشفت وزارة التربية والتعليم عن التوقيت الزمني خلال شهر رمضان الفضيل لليوم الدراسي وحددت من خلال دليل تصميم اليوم الدراسي لجميع الحلقات التعليمية خلال شهر رمضان المبارك للعام الأكاديمي 2025-2026، مواعيد الدوام الحضوري والتعلم عن بعد، وعدد الحصص ومدتها، وتنظيم دوام الهيئات الإدارية والتعليمية، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة، مع مراعاة خصوصية الشهر الفضيل.

وحدد الدليل زمن الحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، مع استراحتين يومياً مدة كل منهما 10 دقائق، فيما يبدأ الدوام عند الساعة التاسعة صباحاً وينتهي عند الثانية والنصف ظهراً، بواقع 5.5 ساعات عمل يومياً للكوادر التعليمية والإدارية، وإجمالي 25 ساعة أسبوعياً.

وأوضحت الوزارة أن الدوام الحضوري للطلبة يكون من الاثنين إلى الخميس، فيما خُصص يوم الجمعة للتعلم عن بعد لجميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، إلى جانب تطبيق الدوام عن بعد للكوادر الإدارية والتعليمية والفنية في اليوم نفسه، بما يعزز مرونة المنظومة التعليمية خلال الشهر الفضيل، ويضمن استمرار تقديم المحتوى الدراسي وفق الخطط الزمنية المعتمدة.

وحددت الوزارة مواعيد الدوام لطلبة رياض الأطفال من الاثنين إلى الخميس، حيث يبدأ اليوم الدراسي عند الساعة التاسعة صباحاً وينتهي عند الثانية عشرة ظهراً، بواقع ثلاث ساعات يومياً وثلاث حصص دراسية، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة العمرية، وقدرة الطلبة على التركيز خلال ساعات الصيام.

أما طلبة الحلقة الأولى، فقد أتاحت الوزارة خيارين للتوقيت الزمني، بحيث يبدأ الدوام عند الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الثانية عشرة ظهراً، أو يبدأ عند التاسعة صباحاً وينتهي عند الواحدة ظهراً، بواقع أربع ساعات يومياً وست حصص دراسية، فيما يكون التعلم يوم الجمعة عن بعد لمدة ساعة و55 دقيقة، ويتضمن ثلاث حصص دراسية.

ووفقاً للدليل، يتضمن اليوم الدراسي للحلقة الأولى ست حصص مدة كل منها 35 دقيقة، تتخللها استراحتان مدة كل منهما 10 دقائق، كما تُطبق التقييمات المدرسية الختامية بعد الاستراحة الأولى، مع الالتزام بتسجيل حضور الطلبة وغيابهم وفق الأنظمة المعتمدة.

وفيما يتعلق بطلبة الحلقتين الثانية والثالثة، حددت الوزارة سبع حصص دراسية يومياً، بواقع خمس ساعات دراسية خلال أيام الدوام الحضوري من الاثنين إلى الخميس، حيث يبدأ دوام البنين عند الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الواحدة ظهراً، فيما يبدأ دوام البنات عند الساعة التاسعة صباحاً وينتهي عند الثانية ظهراً.

وأشارت الوزارة إلى أن التعلم يوم الجمعة للحلقتين الثانية والثالثة يكون عن بعد لمدة ساعتين و15 دقيقة، بواقع ثلاث حصص دراسية، مع استمرار تطبيق التقييمات المدرسية وفق الفترة الزمنية المعتمدة نفسها للاختبارات المركزية.

وأكدت الوزارة استمرار دوام الهيئات الإدارية والتعليمية وفق التوقيتات المحددة، مع الالتزام بجداول المناوبة لضمان استقبال الطلبة والإشراف عليهم حتى نهاية اليوم الدراسي.

كما شددت على ضرورة التزام الإدارات المدرسية بتطبيق الجداول الزمنية المعتمدة، والتنسيق مع خدمات النقل المدرسي، وإبلاغ أولياء الأمور بمواعيد الدوام، بما يضمن انتظام الطلبة واستقرار العملية التعليمية خلال شهر رمضان.

وأكدت الوزارة أهمية دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال هذه الفترة، من خلال تنظيم أوقات النوم، وإعداد وجبات سحور صحية، ومتابعة تحصيلهم الدراسي، وتوفير بيئة مناسبة للمذاكرة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الدراسة وظروف الصيام.