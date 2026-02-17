على نفقة رئيس الدولة..."الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطبع 90 ألف نسخة من المصحف الشريف

على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله "، أعلن الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن طباعة الهيئة 90 ألف نسخة من المصحف الشريف، ليتم توزيعها على مختلف الفئات المستهدفة لهذا العام.

وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، خلال إحاطة إعلامية استضافتها الهيئة امس (الاثنين) بمقرها الرئيس في أبوظبي، بالحرص الكبير والعناية الفائقة التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، للقرآن الكريم وتعليمه، مثمناً دعم سموه الكبير للهيئة، استمراراً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي وضع اللبنة الأولى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ودعم جهود طباعة ونشر القرآن الكريم، والذي يشهد انتشاراً متواصلاً برعاية سموه.

وقال الدكتور الدرعي إن طباعة هذه الدفعة تأتي ضمن جهود ومبادرات سموه، حيث يتم تنفيذ عملية طباعة المصاحف تحت إشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ليتم توزيعها على الفئات المستهدفة لهذا العام، داعياً الله تعالى أن يحفظ سموه ويوفقه لكل خير ويجعل ما قدمه في ميزان حسناته.