الفجيرة.. الفحص الفني للمركبات من المنزل

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة خدمة "افحص وانطلق" للفحص الفني المنزلي للمركبات، في خطوة نوعية تعكس التزامها بتسهيل الإجراءات والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز رضا المتعاملين.

وتُمكّن الخدمة الجديدة المتعاملين من حجز موعد مسبق لفحص مركباتهم في منازلهم أو في مواقعهم، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الفحص التقليدية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة، بما يوفر الوقت والجهد ويضمن تجربة مرنة وسلسة.

وتأتي مبادرة "افحص وانطلق" بالتعاون بين القيادة العامة لشرطة الفجيرة وشركة إينوك عبر محطة تسجيل اينوك، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان أعلى مستويات الكفاءة والدقة في إنجاز المعاملات.

وأكدت شرطة الفجيرة أن إطلاق هذه الخدمة يندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تبني الحلول الذكية والمبادرات المبتكرة، ومواكبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز السلامة المرورية، ودعم الاستدامة.

وتجسد المبادرة رؤية شرطة الفجيرة في العمل الاستباقي وتقديم خدمات عصرية تلبي تطلعات المجتمع، وتواكب متطلبات الحياة الحديثة، ضمن منظومة متكاملة تضع المتعامل في صدارة الأولويات.