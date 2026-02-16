أحمد الحداد لـ"البيان": لا يجوز الاعتماد على "تشات جي بي تي" في فتاوى الزكاة

أكد الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في تصريح لـ"البيان"، بعدم جواز الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنها «تشات جي بي تي»، في استقاء الفتاوى الشرعية المتعلقة بالزكاة، محذراً من أن الأخطاء الواردة في مثل هذه الأدوات، والتي وصفها بأنها قد تكون قاتلة في باب الفتوى بشكل عام، لما يترتب عليها من آثار دينية ومالية تمس ذمة المكلفين.

وأوضح أن الفتوى الشرعية تقوم على العلم المتخصص، وفهم النصوص، ومراعاة مقاصد الشريعة، والاطلاع على تفاصيل حال المستفتي، وهي أمور لا يمكن للتقنيات الرقمية غير المؤهلة علمياً أن تستوعبها أو تحيط بها، مشدداً على ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية المعتمدة وأهل العلم الثقات في مسائل الزكاة وسائر العبادات، مؤكداً بأنه لا تبرأ ذمة المستفتي بسؤال التقنيات الحديثة.

وفي سياق متصل، بين الدكتور أحمد الحداد جواز أن تمنح الأم المطلقة أو الأب زكاة مالهم لأبنائهم الكبار المكلفين، في حال كانوا فقراء ولا يمتلكون دخلاً كافياً يكفي احتياجاتهم الأساسية، أو كانت عليهم ديون لا يقدرون على سدادها، موضحاً أن ذلك جائز شرعاً إذا تحققت شروط الاستحقاق، ولم تكن النفقة واجبة عليهما، مؤكداً أن الزكاة في هذه الحالة تحقق مقصداً شرعياً عظيماً يتمثل في سد حاجة الفقراء ورعاية الأسرة وصلة الأرحام.

وشدد على أهمية تحري الدقة في إخراج الزكاة، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التهاون في هذا الركن العظيم، والالتزام بالضوابط الشرعية الصحيحة حفاظاً على سلامة الدين والذمة.