حسين سجواني يُشيد بمبادرات محمد بن راشد الانسانية ويعلن دعماً بـ 100 مليون درهم لحملة «حد الحياة»

​أعرب رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني عن بالغ اعتزازه وفخره بالمبادرات الإنسانية العالمية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أنها باتت تشكل منارة للأمل في كل بقاع العالم. جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش احتفالية "صناع الأمل 2026".

شكر

ووجه سجواني رسالة شكر وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قائلاً: "هو قائد استثنائي لا تقتصر قيادته على العمران والبناء فحسب، بل تمتد لتشمل بناء المجتمع وغرس قيم الخير في كل مكان".

​و أكد سجواني أن مبادرات سموه، وخاصة "صناع الأمل"، تعكس رؤية عميقة في تكريم من يكرسون حياتهم لخدمة البشرية.

تبرع

وقال السجواني عن تبرعه بمبلغ 100 مليون درهم لدعم حملة «حد الحياة» إن هذا التبرع يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية ودعم الجهود المباركة للقيادة الرشيدة في العمل الانساني الاماراتي.

​تأثر

وأبدى حسين سجواني تأثره العميق بالقصص التي شهدها الحفل، معتبراً أن المكرمين قدموا أغلى ما يملكون وهي "حياتهم ووقتهم"، وهو ما يجعل أي مساهمة أخرى تبدو قليلة أمام عطائهم.

​واختتم سجواني حديثه بالتأكيد على التزام قطاع الأعمال في دولة الإمارات بدعم هذه المبادرات التي ترفع اسم الدولة عالياً وتحدث فرقاً حقيقياً في حياة الملايين حول العالم.