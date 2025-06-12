شرطة الفجيرة تكرّم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز «مرحلة القائد العام» 2025

كرّم العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، الضباط وصف ضباط والأفراد المدنيين والعنصر النسائي، وفرق العمل والإدارات الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز، مرحلة القائد العام، في دورتها السابعة لعام 2025، وذلك في أجواء عكست التقدير العميق لجهود الموظفين، والفرق التي ساهمت في تعزيز مسيرة التميز المؤسسي والوظيفي، وأكدت على مواصلة القيادة مسيرتها نحو التميز، لتحقق قفزات نوعية، دفعت كوادرها البشرية إلى تعزيز الأداء والابتكار، وتقديم أفضل ما لديهم.

وقال المقدم الدكتور سعيد أحمد الصغيري رئيس قسم التميز المؤسسي، خلال كلمته في حفل التكريم: كرمنا فرسان التميز، منتسبي القيادة العامة لشرطة الفجيرة من ضباط وأفراد ومدنيين، وفرق عمل وإدارات متميزة، حيث تم تطبيق تلك الجائزة على فئتين رئيستين، الأولى في فئة الجوائز المؤسسية، التي شهدت تنافساً بين 9 جهات داخلية، قدمت ملفات ترشيح عالية المستوى، إذ فازت 3 جهات منها بجوائز التميز المؤسسي، أما الثانية، وهي فئة الجوائز الفردية للموظفين، فقد شهدت منافسة قوية بين 63 مرشحاً من الضباط والأفراد والكوادر المدنية، وأسفرت عن فوز 12 موظفاً من مختلف الفئات.

التزام

ولفت إلى أن هذه الجائزة تجسّد التزام القيادة العامة بنشر ثقافة الجودة والإبداع، وتأتي انسجاماً مع توجهات وزارة الداخلية نحو التميز المؤسسي، وتعزيز بيئة العمل المحفزة على الابتكار والتطوير المستدام.

وأشاد العميد الطنيجي بجهود المكرّمين المتميزة، وإسهامهم في تطوير العمل والارتقاء به، مؤكداً أن تكريم الموظفين يأتي تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، واهتمامهما الكبير بالعنصر البشري، باعتباره المحور الأساسي في عمليات التنمية المستدامة، ومؤكداً أن هذا التكريم يُعد دافعاً مهماً لمواصلة مسيرة العطاء، والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق المزيد من الإنجازات في منظومة العمل الشرطي.

فائزون

وفازت أفضل جهة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الشرطية، إدارة التحريات والمباحث الجنائية، كما فازت أفضل ممارسة شرطية، إدارة شرطة دبا، وفاز مركز شرطة مسافي الشامل في فئة المجموعة المتميزة الوردية، أما الجوائز الوظيفية في الفئة القيادية، فاز بها العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، وفاز العقيد سعيد عبيد الكندي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بجائزة الفئة الإشرافية، وفئة القائد الطموح، فاز بها الرائد الدكتور أحمد راشد بن عواش اليماحي.