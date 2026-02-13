شرطة عجمان تطلق حملة «سلامة المشاة»

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، الحملة الفرعية الأولى تحت شعار «سلامة المشاة»، ضمن خطتها التوعوية المرورية للعام الجاري، وذلك اعتباراً من 9 فبراير 2026 وتستمر حتى نهاية شهر مارس، بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية والحد من الحوادث التي يتعرض لها المشاة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع.

وأوضح المقدم فؤاد يوسف الخاجة، رئيس قسم المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، أن الحملة تأتي في إطار جهود شرطة عجمان المستمرة لنشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، وتكثيف الرسائل التثقيفية حول أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، خاصة ما يتعلق بالاستخدام السليم لخطوط عبور المشاة، والانتباه أثناء عبور الطريق، إلى جانب حث السائقين على تخفيف السرعة وإعطاء الأولوية للمشاة.

وأكد الخاجة أن الحملة ستتضمن برامج توعوية ميدانية، ومنشورات إرشادية، ومحتوى تثقيفياً عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، إضافة إلى التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

وأكد الخاجة أن سلامة المشاة تعد من أولويات إدارة المرور والدوريات، ونعمل بشكل مستمر على تنفيذ مبادرات وحملات توعية تسهم في خفض معدلات الحوادث المرورية، وتعزيز سلوكيات العبور الآمن لدى المشاة، إلى جانب رفع مستوى التزام السائقين بالقوانين المرورية، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع الحملة والالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكداً أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع.