شرطة دبي تطلق حملات ومبادرات استعداداً لاستقبال شهر رمضان

أعلنت شرطة دبي عن جاهزيتها واستعداداتها الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر إطلاق حزمة من الحملات والمبادرات الأمنية والمجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على أجواء الشهر الفضيل وروحانيته. وفي مقدمة الاستعدادات أعلنت الشرطة عن تدشين حملتها السنوية "كافح التسول" والتي تستمر طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، كاشفة عن انخفاض في حجم ظاهرة التسول 30% لعام الماضي.

وأكد العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة كافح التسول تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، والتي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً.

وقال، أن الحملة تُنفذ سنوياً ضمن خطة متكاملة تشمل التوعية والضبط والإجراءات القانونية، مشيراً إلى تخصيص 3 قنوات للإبلاغ عن المتسولين، من بينها تطبيق «عين الشرطة»، إضافة إلى الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «إي كرايم»، في ظل انتشار هذا النوع من التسول بشكل أكبر حالياً، لافتاً أن الأسواق العامة ودور العبادة من أبرز المواقع التي تكثر فيها هذه الممارسات.

من جانبه، قال النقيب عمار طارق رستم من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شهر رمضان يحمل الكثير من الظواهر الإيجابية، إلا أن البعض يستغل الأجواء الإيمانية لممارسة التسول، ما يستدعي تكثيف الحملات الميدانية.

وأشار إلى أن جهود شرطة دبي أسفرت عن خفض الظاهرة بنسبة 70% خلال السنوات الـ 5 الماضية، فيما سجل العام الماضي انخفاضاً بنسبة 30%، وشددت شرطة دبي على التحذير من مخاطر الألعاب النارية، عبر حملات توعوية مكثفة تستهدف أولياء الأمور لرفع مستوى الوعي، خصوصاً لدى الفئات العمرية دون 18 عاماً، لما تسببه هذه الألعاب من حروق وتشوهات دائمة وخسائر مادية. وأكدت أن القانون يعاقب على الاتجار أو الترويج أو الاستخدام غير المشروع للألعاب النارية بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأعادت شرطة دبي إحياء تقليد «مدفع رمضان» الذي يرمز إلى التراث الإماراتي الأصيل ويعزز روح المجتمع خلال الشهر الفضيل. وأوضحت أن المدفع هذا العام يغطي 33 موقعاً في إمارة دبي، من بينها 6 مواقع ثابتة منها جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، ومدينة إكسبو دبي، ودبي فستيفال سيتي، وبرج خليفة، وداماك هيلز، فيما يتنقل المدفع الرحال بين بقية المواقع لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الجمهور لمتابعة هذه الفعالية التراثية إلى جانب مدفع رحال يغطي مدينة دبي وآخر في مدينة حتا يغطي 11 موقعاً.