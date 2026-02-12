بحث تكامل جهود دوائر الشارقة رقمياً لتحسين الخدمات

نظمت دائرة الشارقة الرقمية، أمس، «ملتقى الشارقة للتكامل الرقمي»، بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة، والمهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز مسيرة التكامل الرقمي وتبادل الخبرات بما يسهم في بناء منظومة رقمية مستدامة محورها الإنسان.

وشكل الملتقى منصة حوارية جامعة، جمعت القيادات وصناع القرار لمناقشة آليات الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي الرقمي، والانتقال من مبادرات متفرقة إلى نموذج تكاملي أكثر نضجاً وكفاءة.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة، أن دائرة الشارقة الرقمية تضطلع بدور استراتيجي كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في الإمارة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء منظومات حكومية متكاملة تخدم الإنسان وتعزز جودة الحياة.

وأوضح أن الرسالة الواضحة التي يحملها الملتقى إلى الجهات الحكومية تتمثل في أن التكامل لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ونهج عمل أساسياً لتحقيق خدمات أكثر كفاءة وتجربة أفضل للمتعاملين، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار تنفيذ أهداف برنامج الشارقة للتكامل الرقمي.

وأكد الشيخ سعود القاسمي أن هذه المرحلة تتطلب رفع سقف التحديات، وإعادة تعريف مفاهيم الكفاءة الحكومية وتجربة المتعامل بما يتماشى مع تطلعات الإمارة المستقبلية، مؤكداً أن ذلك سيتم عبر أطر حوكمة واضحة، ومتابعة دقيقة لتنفيذ المبادرات، وقياس الأثر الفعلي على تجربة المتعامل وجودة الخدمات.

من جانبها كشفت المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، خلال مشاركتها في ملتقى الشارقة للتكامل الرقمي، عن أهمية تعزيز التكامل بين الدوائر الحكومية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة.

وأوضحت أن عدد المعاملات الرقمية بلغ 2.8 مليون معاملة رقمية خلال العام الماضي، محققاً نسبة زيادة وصلت إلى 50%، فيما بلغت نسبة تبادل البيانات 30%، وتسجيل 19 ألف توقيع رقمي، وتمكين أكثر من 25 ألف موظف رقمياً.

إلى ذلك، كشف المهندس ماجد المظلوم، مستشار في دائرة الشارقة الرقمية، أن المنظومة الرقمية في الإمارة تقوم على 5 ركائز، تتمثل بـ«الخدمات والقنوات الرقمية الحكومية، البيانات والذكاء الاصطناعي، البنية التحتية والأنظمة الرقمية، الأمن والمرونة السيبرانية والتمكين الرقمي». وبين في كلمته خلال ملتقى الشارقة للتكامل الرقمي 2026.

أن الدائرة تعمل ضمن ركيزة الخدمات والقنوات الرقمية الحكومية، على توفير خدمات متكاملة وآمنة ومبسّطة، تُقدَّم عبر قنوات موحدة وسهلة الوصول، وتُحسّن تجربة المتعامل وتدعم جودة الحياة.

كما تعمل ضمن ركيزة البيانات والذكاء الاصطناعي على تحويل البيانات إلى أداة لصنع القرار، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتوقع الاحتياجات وتحسين الأداء، وذلك بهدف الوصول لأساس رقمي مرن وموثوق، يربط الأنظمة ويوفر منصات موحدة تضمن استمرارية الخدمات.