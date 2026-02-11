برنامج بحثي لتطوير تربية النحل وجودة العسل الإماراتي



أكد مركز الفجيرة للبحوث مواصلة تنفيذ برنامج بحثي شامل، يهدف إلى تطوير قطاع تربية النحل، وتعزيز جودة العسل الإماراتي، ضمن نهج متكامل يؤكد التزام المركز بإرساء بنية بحثية قادرة على دعم الأمن الغذائي، وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية، وفق أعلى المعايير الدولية.



وأكد الدكتور فؤاد لمغاري رضوان، مدير مركز الفجيرة للبحوث، التزام المركز بدفع البحث العلمي نحو حلول تطبيقية واقعية، تسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي، موضحاً أن مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل استقطب نخبة من الباحثين والممارسين من مختلف التخصصات لبحث أحدث التقنيات والممارسات المستدامة في البيئات شبه الجافة، بما يعزز القدرة البيئية على الصمود على المدى الطويل عبر أبحاث موثوقة تستند إلى بيانات دقيقة.



وكشف عن أن مركز الفجيرة للبحوث يعمل اليوم بالتعاون مع ما يقارب 300 نحال في الدولة، عبر دراسات ميدانية وعلمية تغطي أكثر من 4500 خلية نحل، وذلك بهدف تطوير أساليب الإنتاج، وتعزيز كفاءة إدارة المناحل، وأكد أن المركز يستعين كذلك بـتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل سلوك النحل، ورصد صحة الخلايا، وتحديد مصادر الرحيق بدقة أعلى، ما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وتقليل الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية أو الأمراض.



وأشار إلى أن الدورة الأولى للمؤتمر كانت نقطة انطلاق لأكثر من 25 مشروعاً بحثياً نوعياً، شملت دراسة السلالات المحلية، وتطوير دواء يعتمد على العسل، إلى جانب توثيق جودة العسل الإماراتي، الذي أثبتت الأبحاث أنه من أفضل أنواع العسل عالمياً.