محمد الضنحاني: الفجيرة تمضي بثبات نحو بناء منظومة إعلامية حديثة

أوضح محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، خلال كلمته في افتتاح ملتقى الفجيرة الإعلامي، أن الإمارة تمضي بثبات نحو بناء منظومة إعلامية حديثة، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى الدعم اللامحدود من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأشار الضنحاني إلى أن الثورة التقنية المتسارعة والاعتماد المتنامي على الذكاء الاصطناعي خلقا بيئة إعلامية جديدة تتداخل فيها الحقيقة مع التضليل، وهو ما يستدعي من المؤسسات الإعلامية تطوير أدواتها وتعزيز مصداقية رسائلها، لضمان حماية الحقيقة وترسيخ إعلام مهني مسؤول يساهم في استقرار المجتمع ورفع وعيه.

وأكد، أن ملتقى الفجيرة الإعلامي استطاع أن يرسخ موقعه كمنصة عربية رائدة تُعنى باستشراف مستقبل الإعلام ومناقشة التحولات العميقة التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة على الصناعة الإعلامية. وبيّن أن حضور نخبة من رواد الإعلام العرب، ورؤساء التحرير، والخبراء يسهم في بناء رؤى عملية تدعم مهنية الإعلام وترفع مستوى موثوقيته.

كما كشف الضنحاني عن إطلاق النسخة الأولى من مسابقة "إعلامي الغد"، التي يشارك فيها 200 طالب وطالبة من مدارس إمارة الفجيرة، مؤكداً حرص الإمارة على اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها مبكراً، وتمكين جيل جديد يمتلك أدوات الإعلام الحديث ويستطيع إنتاج محتوى هادف ومؤثر ومسؤول.

واختتم بالتأكيد على أن ملتقى الفجيرة الإعلامي أصبح اليوم منصة محورية لمناقشة القضايا الإعلامية الراهنة، واستشراف مستقبل القطاع في ظل التحولات الرقمية والتقنيات المتقدمة، مما يعزز مكانة الفجيرة كحاضنة رائدة للحوار الإعلامي في المنطقة.