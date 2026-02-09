‎الفجيرة تدعم قطاع النحل لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني بحلول 2051

أكدت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، خلال افتتاح الهيئة بالتعاون مع مركز الفجيرة للبحوث اليوم فعاليات الدورة الثانية من "مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل"، أن إمارة الفجيرة تضطلع بدور محوري في بناء مستقبل تُصان فيه التنوعات البيولوجية عبر أطر تنظيمية محوكمة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم قطاع النحل وتعزيز دوره في منظومة الأمن الغذائي.

وأضافت المعلا أن المؤتمر يشهد حضور أكثر من 50 خبيراً دولياً في علوم الحشرات والقطاع الزراعي من 20 دولة, مؤكدة أن هذا التنوع العلمي الواسع يعكس الثقة العالمية المتنامية في الدور الذي تلعبه الفجيرة في قيادة الأبحاث المتقدمة في مجال النحل.

وقالت: إن اجتماع هذا العدد من الخبراء تحت مظلة واحدة يبرهن أن الفجيرة باتت منصة دولية لصياغة مستقبل قطاع النحل، وتطوير حلول مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المناخية وتعزيز استدامة الأمن الغذائي على مستوى العالم.

لافتة بأن دورة هذا العام ترسم خارطة طريق رائدة لحماية سلالات النحل المحلية، وضمان نزاهة الأسواق العالمية من خلال ابتكار حلول علمية تستخدم أحدث التقنيات لمكافحة الغش والتحقق من جودة العسل ومعايير توثيقه، وأشارت إلى أن هذا التحالف المعرفي المتنوع يسهم في ترسيخ ريادة الفجيرة كمركز دولي لعلوم تربية النحل والتلقيح، مع صياغة حلول مبتكرة تلبي المتطلبات الفريدة للنظم البيئية القاحلة وشبه القاحلة.

وأوضحت المعلا أن دعم قطاع النحل يأتي ضمن الجهود الرامية لمواءمة أهداف الهيئة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2051.

مؤكدة أن توفير بيئة متجانسة تجمع بين الموروث المحلي والخبراء الدوليين يسهم في تبادل المعارف والخبرات في مجال تربية نحل قادر على التكيّف مع التغيرات المناخية، مما يعزز حماية البيئة المحلية ويسهم في ترسيخ قاعدة معرفية عالمية تمكّن النحالين والجهات التنظيمية من مواجهة التحديات المناخية بثقة وفعالية.